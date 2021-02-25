Soteldo abre o jogo sobre a carreira: "Difícil ficar no Santos"

Crédito: Divulgação/Santos FC

O venezuelano Yeferson Soteldo abriu o jogo sobre sua carreira em entrevista ao site El Estímulo. O camisa 10 do Santos afirmou que seu futuro no Peixe é incerto devido à dívida do clube com o Huachipato, repetiu o desejo de jogar na Europa e cravou que o feito deve acontecer ainda neste ano.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu vejo que é difícil continuar no Santos porque ainda há uma dívida pelo passe para o Huachipato e, como é difícil de pagar, procuram outra equipe para saldar essa dívida. O meu sonho é saltar para uma equipe importante na Europa e tenho a certeza que este ano isso vai acontecer. Depois da Copa América, com certeza - afirmou o meia.

Ainda em outubro do ano passado, o jogador recusou a proposta do Al-Hilal para atuar na Arábia Saudita. A proposta girava em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões). Na época, o ex-presidente Orlando Rollo chegou a aceitar a proposta alegando que a venda era necessária para que o Peixe pudesse cumprir com seus compromissos. Na entrevista, Soteldo reforçou mais uma vez sobre a vontade de atuar por algum clube europeu.- O dinheiro disponível foi impressionante. Eu poderia ter resolvido o resto da minha vida, ter minha vida feita, mas não tenho essa mentalidade. Meu objetivo é continuar crescendo e jogar por um grande na Europa - reforçou.

O jogador chegou ao Santos a pedido de Jorge Sampaoli na temporada de 2019 e foi o grande destaque no ataque naquela temporada. Após a saída do Peixe, o treinador comandou o Atlético-MG e está de saída para o Olympique de Marseille (França). O venezuelano negou qualquer negociação para o clube francês, mas não escondeu o bom relacionamento com o técnico argentino.

- Não falamos nada disso, mas temos uma relação muito estreita, nós sempre escrevemos um para o outro - respondeu o jogador.

Há dois anos no clube, Soteldo revelou que a ida ao Peixe foi uma das melhores decisões de sua vida. Ele falou que se sente a vontade no time e na cidade, tem uma relação de identificação com o Santos. Ídolo das crianças, o camisa 10 ganhou até almofada com seu rosto estampado.

- Meus filhos já falam português e inglês, minha esposa já ativou seu trabalho aqui. É uma loucura quando eu saio para comer com a minha família, principalmente as crianças, que querem uma foto comigo. É difícil servir a tanta gente, mas me lembro de quando era criança e queria a foto de um jogador de futebol e negaram. Eu disse que nunca ia fazer isso, então sempre os trato com carinho - comentou o atleta.

Peça chave na equipe titular do Alvinegro, Soteldo marcou o milésimo gol santista em Campeonatos Brasileiros. Teve uma temporada de sucesso em 2019 e, neste ano, foi finalista do Rei da América e é vice-campeão da Copa Libertadores pelo Santos. Soteldo também falou sobre frustação da final.