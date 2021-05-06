Sósias de Gabigol e Vitinho assinam com clube do Rio e disputarão a Série B1 do Carioca

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Após a passagem de Cartolouco pelo Resende durante a Taça Guanabara, outro clube carioca irá apostar em reforços no mínimo curiosos para a disputa do Estadual. Nesta quarta-feira, o Nova Cidade acertou as contratações dos sósias de Gabigol e Vitinho, jogadores do Flamengo. Ambos serão profissionalizados e disputarão a Série B1 (terceira divisão) do Carioca.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, e confirmada pelo LANCE!.Os sósias assinaram contrato e devem ser anunciados oficialmente nesta quinta-feira. O clube de Nilópolis, inclusive, usou as redes sociais para iniciar o processo de anúncio dos novos reforços. - Já tem algum tempo que vínhamos buscando algum clube para disputar o Campeonato Carioca e acabamos fazendo contato com o Nova Cidade, que aceitou a nossa contratação. Estamos há algum tempo disputando jogos pelo Brasil e chegou a hora de jogar profissionalmente. Vamos treinar forte para jogar por merecimento e ajudar o Nova Cidade. Os adversários que se cuidem porque o Gabigol da Torcida vem para ser o artilheiro - disse o sósia do camisa 9 do Flamengo, via assessoria de imprensa.

De acordo com Jorge Eloy, presidente do Nova Cidade, as contratações podem ajudar o clube a reaparecer no cenário do futebol carioca.

- As contratações do Gabigol e do Vitinho são um verdadeiro marco para o Nova Cidade. Acredito que teremos ganhos importantes no marketing do clube, já que eles são pessoas conhecidas nas redes sociais. O Nova Cidade é um clube com 81 anos, já esteve na primeira divisão e precisa buscar alternativas para aparecer, já que as dificuldades de um clube pequeno não são poucas. Os nossos novos atletas estão animados, vão trabalhar e espero que correspondam também em campo para o possamos subir de divisão.

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