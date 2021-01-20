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SOS AM: Flamengo leiloa camisas autografadas e promove doação de álcool e máscaras para campanha

'As unidades de álcool em gel e as máscaras serão distribuídas aos familiares dos pacientes que aguardam na porta dos hospitais', disse a gerente de Responsabilidade Social do Fla...
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Publicado em 

20 jan 2021 às 18:37

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:37

Crédito: Divulgação / Site Oficial Flamengo
Diante das recentes dificuldades do Estado do Amazonas no enfrentamento da Covid-19, o Flamengo, através de seu movimento Nação Solidária, se uniu a empresas licenciadas, lojas oficiais, comerciantes do Complexo do Chapadão e a empresa de logística Pexlog para ajudar a campanha SOS AM, que capta recursos para a compra de oxigênio. O informe da ação se deu nesta quarta-feira, via assessoria de imprensa do clube.- Todo o Brasil está acompanhando os últimos acontecimentos no Amazonas e o Flamengo não poderia deixar de usar sua força para ajudar, dentro do possível, a diminuir o sofrimento das pessoas. Agradecemos aos nossos parceiros, fundamentais nesta ação, e convocamos a Nação Rubro-Negra para participar do leilão das camisas autografadas - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.
Além da renda das camisas oficiais autografadas que estão sendo leiloados on-line, haverá distribuição de álcool em gel e máscaras de proteção a doentes que estejam aguardando por vagas, internados e familiares nos hospitais.
A entrega será feita pelos projetos sociais que estão mobilizados para a campanha: Salaada Solidário, Borajudar, Amor Sem Caô, Instituto Ágape Manaus, Mais Amor AM, Projeto Social Somar, Instituto Tchibum, ONG Moradia & Cidadania AM, Razões Para Acreditar, GAV Grupo de Apoio Voluntário, Vidativa, Global Shapers Manaus, Instituto Nossa Jornada e Voaa.
- As unidades de álcool em gel e as máscaras serão distribuídas aos familiares dos pacientes que aguardam na porta dos hospitais, que estão lotados. Há, na verdade, mais gente fora do que dentro dos hospitais porque, como não há leitos para todos, as pessoas ficam na porta esperando vagas serem abertas. A distribuição será feita pelos projetos sociais parceiros, que organizam a campanha, na porta dos hospitais e das UBSs (Unidade Básica de Saúde) - falou Camila Nascimento, gerente do departamento de Responsabilidade Social do Flamengo.
> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!
Confira os detalhes das ações:
1) Leilão on-line, na plataforma SOLD, de três camisas autografadas por jogadores. Uma camisa do Filipe Luis, uma do Everton Ribeiro e uma do Rodrigo Caio. Os lances encerram na terça-feira (26), às 16h, com lance mínimo de R$ 1.000,00;
Clique aqui para dar seu lance!
2) LBBio vai doar duas toneladas de álcool gel;
3) Bemesports vai doar 3.250 máscaras em TNT;
4) Loja É Campeão, do projeto do Complexo do Chapadão, doará 500 máscaras com dupla camada em tecido;
5) As lojas oficiais do Flamengo de Manaus irão reverter R$ 9.000,00 de royalties em ajuda;
6) A empresa de logística Pexlog será o pilar fundamental para a realização das doações e entregas.

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