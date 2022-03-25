Sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana acontece nesta sexta-feira; saiba onde assistir e mais

Chegou a hora de conhecermos os grupos das duas principais competições do futebol no continente. Nesta sexta-feira (25), a Conmebol realiza o sorteio das chaves da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O evento acontecerá na sede da entidade, a partir das 12h (de Brasília).

> Veja como estão os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores

> Confira os clubes de cada pote do sorteio da Sul-Americana 2022

LIBERTADORESAs 32 equipes serão divididas em quatro potes, de oito equipes cada. Deste total, 28 se classificaram diretamente para a competição e outras quatro vieram de fases anteriores.

Oito times brasileiros estarão na fase de grupos. São eles: Palmeiras (Pote 1), Flamengo (Pote 1), Atlético-MG (Pote 1), Athletico-PR (Pote 1), Corinthians (Pote 2), Red Bull Bragantino (Pote 3), Fortaleza (Pote 4) e América-MG (Pote 4). + Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro

Por regra, equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, desde que uma delas venha da fase prévia. Ou seja, o Atlético-MG, por exemplo, não pode enfrentar o Corinthians, mas pode cair na mesma chave do América-MG.

As equipes farão seis jogos, sendo três em casa e três fora, e os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado irá para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

SUL-AMERICANA​Assim como na Libertadores, a Copa Sul-Americana conta com 32 equipes na sua fase de grupos. Entretanto, apenas 20 se classificaram de forma direta. Oito clubes vieram da fase prévia, enquanto outras quatro juntam-se a esta fase por terem caído na terceira fase da Libertadores.

Sete times brasileiros estarão na fase de grupos. São eles: Santos (Pote 1), São Paulo (Pote 1), Internacional (Pote 1), Atlético-GO (Pote 3), Ceará (Pote 3), Cuiabá (Pote 4) e Fluminense (Pote 4). Por regra, equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, desde que uma delas venha da fase prévia ou da terceira fase da Libertadores. Ou seja, o Santos, por exemplo, não pode enfrentar o Cuiabá, mas pode cair na mesma chave do Fluminense.

As equipes farão seis jogos, sendo três em casa e três fora, e apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores completarão as equipes das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O grupo Disney transmite o evento através da ESPN e do Star+, assim como o SBT, via site, Facebook e YouTube. A Conmebol também irá transmitir em suas redes. O LANCE! acompanha o sorteio em tempo real.