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Sorteio define as chaves da Copa do Nordeste 2022; confira

Torneio regional começa no dia 22 de janeiro de 2022 e terá 16 equipes em busca do título...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 12:32

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 12:32

Estão definidas as chaves da Copa do Nordeste 2022. Nesta segunda-feira, em sorteio realizado na CBF, as equipes conheceram seus adversários.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Assim como na última edição, 16 clubes foram divididos em dois grupos. Na primeira fase, os oito times de cada grupo enfrentam os rivais da outra chave. Os quatro melhores avançam para o mata-mata.
Por falar na Segunda Fase da competição, os duelos de quartas e semifinais serão decididos em jogo único. Na final, o campeão será definido em confrontos de ida e volta. O torneio será iniciado no dia 22 de janeiro.
Clássicos
Na fase de grupos, duelo como Fortaleza x Ceará, CRB x CSA e Sport x Náutico estão garantidos.
Confira cada chave:
Grupo A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas e Sergipe
Grupo B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta-CE e Souza-PB
Crédito: CopadoNordestecomeçanodia22dejaneirode2022(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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