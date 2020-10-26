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Sorriso comenta duelo contra o Avaí/Kindermann: 'Temos condições de fazer um bom jogo'

Zagueira fez avaliação da partida fora de casa que vale pelo confronto de ida nas oitavas de final do Brasileirão Feminino...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 15:38

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:38

Crédito: Divulgação/Internacional
A zagueira Ingrid Sorriso, do Internacional, falou sobre o confrontovdiante do Avaí/Kindermann, válido pela ida das quartas de final do Brasileiro Feminino. O jogo acontecerá no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, na quarta-feira (28 às 17h.
- Vai ser uma partida bastante difícil. Elas terão a vantagem de jogarem casa, mas temos condições de fazer um bom jogo em Santa Catarina etrazer um resultado positivo para Porto Alegre - avaliou.
Por ter feito melhor campanha na primeira fase em relação ao adversário (terceiro colocado com 33 pontos), o Colorado faz o jogo de volta em casa, no domingo (1), às 16h, no Beira-Rio.
Todavia, na cabeça da defensora, o time precisa enxergar o confronto como fazendo parte de uma realidade distinta da que ocorreu na primeira fase para evitar possíveis erros:
- Agora é como se fosse outro campeonato. Não podemos errar se quisermos avançar à semifinal.

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