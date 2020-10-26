Sorriso comenta duelo contra o Avaí/Kindermann: 'Temos condições de fazer um bom jogo'

Crédito: Divulgação/Internacional

A zagueira Ingrid Sorriso, do Internacional, falou sobre o confrontovdiante do Avaí/Kindermann, válido pela ida das quartas de final do Brasileiro Feminino. O jogo acontecerá no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, na quarta-feira (28 às 17h.

- Vai ser uma partida bastante difícil. Elas terão a vantagem de jogarem casa, mas temos condições de fazer um bom jogo em Santa Catarina etrazer um resultado positivo para Porto Alegre - avaliou.

Por ter feito melhor campanha na primeira fase em relação ao adversário (terceiro colocado com 33 pontos), o Colorado faz o jogo de volta em casa, no domingo (1), às 16h, no Beira-Rio.

Todavia, na cabeça da defensora, o time precisa enxergar o confronto como fazendo parte de uma realidade distinta da que ocorreu na primeira fase para evitar possíveis erros: