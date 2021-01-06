Sondado por clubes europeus, Marcos Leonardo perde espaço no Santos

O Santos vai enfrentar o Boca Juniors no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores sem uma das maiores promessas das categorias de base. O atacante Marcos Leonardo ficou fora da lista dos relacionados por opção técnica. Ele seria uma das alternativas para a reserva de Kaio Jorge. Bruno Marques é o único outro centroavante do elenco.O pouco espaço para Marcos Leonardo reforça as especulações ligando o atacante ao futebol europeu. Com 17 anos, o Menino da Vila já recebe sondagens do exterior e seus representantes pretendem apresentar uma proposta para que o jogador deixe o Santos já em junho, um mês depois de completar 18 anos.Estrela das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal nesta temporada e já participou de 16 jogos (somente três como titular), marcando dois gols como profissional.O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas, com renovação automática de mais duas. A multa rescisória de Marcos Leonardo está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta.