Soluções para os problemas do Vasco contra o Audax geraram velhas e novas boas atuações

Foi o próprio Zé Ricardo quem admitiu que foi surpreendido pela escalação do Audax: o Vasco com três zagueiros aconteceu porque o treinador acreditava que o time de Angra dos Reis atuaria com dois centroavantes. A estratégia era ter uma sobra ao mesmo tempo em que testava a plataforma de jogo alternativa. Não à toa o primeiro tempo foi sonolento.Faltava jogador para participar da criação de jogadas, e os que ocupavam o meio-campo estavam pouco inspirados. Não necessariamente a estratégia será ruim noutros momentos, principalmente com titulares de volta e reforços que chegarão. Desta vez foi, e a surpresa justifica o mau primeiro tempo cruz-maltino.