Soluções caseiras são vistas como esperança para o Fluminense evoluir no Campeonato Brasileiro

Crédito: Martinelli agradou em seu primeiro jogo como profissional no Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A sucessão de baixas causadas pelo novo surto de Covid-19 que acometeu o Fluminense fez com que o técnico Odair Hellmann tivesse de recorrer a soluções caseiras. E desempenhos como o do meio-campista Martinelli no duelo com o RB Bragantino, por exemplo, se tornaram um alento no Maracanã.

O jovem de 19 anos, que mostrava habilidade nas categorias de base, não se omitiu em campo no empate sem gols.

- Essa segunda-feira foi um dia muito especial na minha vida. Não tenho nem palavras para descrever esse momento. É um sonho estrear como profissional, ainda mais nesse clube. Sou muito grato a Xerém. Lá sempre sai muitos talentos, sempre revela grandes jogadores. Todo ano que passa sempre tem vários se destacando - declarou Martinelli, ao site oficial do clube.

O meio-campista se torna um forte candidato a ocupar o meio de campo, em virtude da lesão de Yago. Em sua primeira partida, Martinelli acertou 31 dos 37 passes que tentou (uma média de 84%).

Ao lado de Martinelli, André tem se firmado como possível sucessor de Dodi. E, com sua vivência, já aconselha os que estão iniciando suas respectivas caminhadas no Tricolor das Laranjeiras.

- Falei com o Martinelli e com o Nascimento para terem tranquilidade, confiança e personalidade. Aos poucos as coisas vão acontecer. Fiquei muito feliz de jogar ao lado do Martinelli, é o terceiro ano seguido jogando junto com ele. Tem muita qualidade, é uma grande pessoa. Falei que com o tempo ele vai ganhando ritmo, oportunidades e vai dar tudo certo - afirmou.CLIQUE AQUI E VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Velozes, Caio Paulista e Luiz Henrique também têm recebido espaços na tentativa de conduzir a equipe ao ataque. Marcos Paulo é outro jogador que tenta se consolidar neste período turbulento do clube, e Calegari tem se ratificado como um forte nome para a lateral.

Além disto, Marcos Felipe teve bom desempenho ocupando a meta e pode acirrar a disputa com Muriel. Foram quatro defesas que asseguraram o ponto tricolor, tão valorizado por Odair Hellmann.

Por mais que o resultado ainda não tenha sido o esperado no placar, o técnico tricolor reconhece que vê boas esperanças nos jovens oriundos de Xerém.

- Satisfeito e orgulho. Estão dando resposta. Na transição de base para profissional, tentamos criar o melhor cenário possível, dentro de um time consistente, para proteger - e, em seguida, explicou:

- Quando mexe muito forte na estrutura e precisa dos jogadores de forma mais rápida, é mais difícil. Estamos mexendo por obrigação, o que pode gerar dificuldades - completou.