Sócios do Internacional não pagarão por ingresso para o jogo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Para contar com o apoio irrestrito dos sócios na última partida do ano no Beira-Rio, contra o Atlético-GO, na segunda-feira (6), às 20h, o Inter não cobrará ingressos de nenhuma categoria social cuja modalidade está direcionada para a Área Livre do Beira-Rio. A promoção serve, também, como uma retribuição ao associado que se manteve fiel ao Clube durante todo o ano.No entanto, é necessário que os sócios façam o Check-in ou realizem a compra (sem custo) para que seja efetivada a operação que garantirá o acesso gratuito ao estádio. A promoção é válida apenas para os sócios colorados.