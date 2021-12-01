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Sócios do Internacional não pagarão por ingresso para o jogo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Equipe colorada espera contar com a força do seu torcedor para chegar à Libertadores 2022...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 18:57

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:57

Para contar com o apoio irrestrito dos sócios na última partida do ano no Beira-Rio, contra o Atlético-GO, na segunda-feira (6), às 20h, o Inter não cobrará ingressos de nenhuma categoria social cuja modalidade está direcionada para a Área Livre do Beira-Rio. A promoção serve, também, como uma retribuição ao associado que se manteve fiel ao Clube durante todo o ano.No entanto, é necessário que os sócios façam o Check-in ou realizem a compra (sem custo) para que seja efetivada a operação que garantirá o acesso gratuito ao estádio. A promoção é válida apenas para os sócios colorados.
O Internacional está na 10ª posição, com 48 pontos em 36 partidas e segue na luta para conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. No primeiro turno, em Goiás, o placar foi de 0 a 0. Desta vez, o Colorado conta com a força de seu torcedor para triunfar diante do rival.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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