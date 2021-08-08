Sócios do Barcelona tentam evitar ida de Messi ao PSG com base no fair play financeiro

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Depois de se despedir do Barcelona neste domingo e indicar que pode assinar com o Paris Saint-Germain em breve, Lionel Messi pode ser impedido de acertar com o clube francês. De acordo com informações da imprensa espanhola, sócio do clube blaugrana tentam barrar a transferência.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Segundo o jornal "Marca", de Madri, a denúncia feita à Comissão Europeia tem como base o não cumprimento do fair play financeiro por parte do PSG. Neste caso, o jogador argentino não poderia ser registrado pela nova equipe.

- Os índices do PSG em termos de fair play financeiro são piores que os do Barcelona. Na temporada 2019/20, a relação entre salários e rendimentos da equipe parisiense era de 99%, enquanto a do Barça era de 54% - diz trecho da denúncia.

Para de fato impedir que a contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain seja realizada, a denúncia precisa ser aceita antes que o contrato seja assinado. Uma vez que o acordo seja fechado, as leis trabalhistas protegem o atleta, o que levaria tempo até a abertura de processo.

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