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Sócios do Barcelona tentam evitar ida de Messi ao PSG com base no fair play financeiro

Catalães dizem que clube francês tem pendências maiores até do que o Barça em última cartada para não perder o maior ídolo da equipe. Contratação está perto de ser finalizada...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:59

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:59

Crédito: PAU BARRENA / AFP
Depois de se despedir do Barcelona neste domingo e indicar que pode assinar com o Paris Saint-Germain em breve, Lionel Messi pode ser impedido de acertar com o clube francês. De acordo com informações da imprensa espanhola, sócio do clube blaugrana tentam barrar a transferência.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Segundo o jornal "Marca", de Madri, a denúncia feita à Comissão Europeia tem como base o não cumprimento do fair play financeiro por parte do PSG. Neste caso, o jogador argentino não poderia ser registrado pela nova equipe.
- Os índices do PSG em termos de fair play financeiro são piores que os do Barcelona. Na temporada 2019/20, a relação entre salários e rendimentos da equipe parisiense era de 99%, enquanto a do Barça era de 54% - diz trecho da denúncia.
Para de fato impedir que a contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain seja realizada, a denúncia precisa ser aceita antes que o contrato seja assinado. Uma vez que o acordo seja fechado, as leis trabalhistas protegem o atleta, o que levaria tempo até a abertura de processo.
+ Brasil conquista duas medalhas de prata no último dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio: veja o resumo
O fair play financeiro foi instaurado no futebol para evirar que equipes invistam em contratações e vencimentos de atletas mais do que arrecadam em dinheiro. O PSG, contudo, por ser controlado por empresários do Qatar, consegue gerar receitas de outras formas.

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