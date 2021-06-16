Sobrevivente do incêndio no Ninho, Jhonata Ventura celebra volta aos jogos: 'Passou um filme na cabeça'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Poderia ser apenas mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, mas, para Jhonata Ventura, a partida do último sábado entre Flamengo e América-MG teve um significado especial: marcou o seu retorno aos gramados após dois anos e meio. O jovem zagueiro é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019 e que vitimou dez atletas da base rubro-negra. Ventura iniciou no banco e entrou na reta final do jogo, vencido pelo Fla por 4 a 0, na Gávea. A "FlaTV" divulgou imagens da partida e falas do defensor, do técnico da categoria, Mário Jorge, e do goleiro Dyogo Alves.

- Eu passei por um momento muito difícil, mas quero dizer que estou muito saudável e bem para competir. Minha família é meu pilar. Sou um cara muito para cima, sempre brincando. Nesse tempo que não pude ajudar minha equipe, a rapaziada nunca me viu desmotivado ou não rindo. Tenho a cabeça boa e sempre tive fé em Deus, e Ele me permitiu estar aqui e seguir a vida normalmente - disse Jhonata Ventura, emendando:

- Ter o Jhonata no jogo hoje é um motivo de satisfação. Eu me sinto orgulhoso por ter participado desse processo, junto à comissão técnica e ao departamento médico. Tê-lo em campo, e no dia a dia, é muito satisfatório, pois esse menino é um campeão da vida - disse o técnico Mário Jorge.

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- Conversei com ele. Passou um filme na minha cabeça também. Falei para ele ficar tranquilo, ele nasceu de novo. Tem muita coisa pela frente e vitória para a gente conquistar - falou o goleiro Dyogo Alves.