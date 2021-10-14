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futebol

Sobrando! Atacantes do Flamengo têm mais gols que 15 times da Série A

Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Michael, Rodrigo Muniz, Vitinho e Kenedy já balançaram as redes rivais 34 vezes, número que, além do Flamengo, apenas quatro clubes alcançaram...
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Publicado em 

14 out 2021 às 14:30

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é dono do melhor ataque da competição: são 46 bolas na rede em 23 partidas. A média de 2 gols por jogo deve-se muito aos atacantes do Rubro-Negro, que, juntos, já marcaram 34 gols, mais do que 15 clubes da Série A do Brasileirão. Atlético-MG (41), Bragantino (40) e Palmeiras (37) e Internacional (34) são os clubes com mais gols que os homens de frente do Ninho. Confira quantos gols têm cada um deles abaixo!O maior goleador do Flamengo na atual edição do Brasileirão é Bruno Henrique, com nove gols em 16 partidas. Na vitória sobre o Juventude, nesta quarta no Maracanã, Pedro marcou o seu sétimo gol em 21 atuações, já Kenedy fez o seu primeiro com o Manto em sua sexta participação no campeonato. Para o jogo de domingo, contra o Cuiabá no Maracanã, a expectativa no Flamengo é de contar com o retorno de Gabigol, que está a serviço da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. Por conta das frequentes convocações, o camisa 9 só disputou oito partidas nesta edição do Brasileiro.Os 34 gols dos atacantes do Flamengo no Campeonato Brasileiro:
Bruno Henrique - 9 gols em 16 jogosPedro - 7 gols em 21 jogosGabigol - 6 gols em 8 jogosMichael - 6 gols em 23 jogosRodrigo Muniz - 3 gols em 9 jogos*Vitinho - 2 gols em 19 jogosKenedy - 1 gol em 6 jogos

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