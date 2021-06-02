Sobis fala de conquistas do clube na Copa do Brasil e cita ‘sonho’ pela Copa do Brasil: 'fase a fase'

O atacante Rafael Sobis, do Cruzeiro, já sabe o gosto de ser campeão da Copa do Brasil com a camisa celeste. Ele venceu o torneio duas vezes, em 2017 e 2018. E, agora, nesta edição da competição, em que a Raposa está na terceira fase, as metas são menos ambiciosas do que há três anos, quando entrou como favorito ao título. Para Sobis, o duelo contra o Juazeirense, nesta quinta-feira, 3 de junho, no Mineirão, é mais um passo da equipe na Copa do Brasil, que deve sim ir o mais longe possível, porém, sem afobação. Um passo de cada vez. Confira as declarações de Sobis nos vídeos da matéria. Sobis espera avanço da Raposa na Copa do Brasil fase a fase-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)