Sobis e Conceição se estranham e o treinador promete medidas para 'defender a hierarquia'

O clima entre o atacante Rafael Sobis e o técnico Felipe Conceição não ficou bom após o jogo do Cruzeiro contra o CRB, derrota da Raposa por 4 a 3,. O jogador foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo por Stênio e saiu reclamando, até esmagando um copo de água. Em seu momento de ira rebateu Conceição. -Tirar quem está jogando bem? Só pode estar de sacanagem comigo. Fica me minando o tempo todo-disse Sobis em direção ao técnico. Felipe Conceição foi questionado sobre o rompante de Sobis e afirmou que a situação será resolvida internamente, mas que medidas serão tomadas para manter a hierarquia do clube. -Esse assunto vai ser resolvido internamente, mas nenhum atleta está acima do clube nem do treinador. Existe hierarquia e isso vai ser resolvido internamente. A gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tenho mais nada para dizer, mas com certeza vão ser tomadas medidas-disse o treinador. .Sobis jogou 16 dos 17 jogos do Cruzeiro na temporada, marcando dois gols e dando duas assistências. Ele ficou de fora apenas do duelo contra o Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro, pois estava suspenso.