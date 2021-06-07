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Sobis e Conceição se estranham e o treinador promete medidas para 'defender a hierarquia'

O jogador do Cruzeiro foi substituído no duelo contra o CRB e saiu de campo contrariado com o comandante da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:51

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:51

Crédito: Rafael Sobis reclamou de ter sido retirado do jogo, afirmando que estava bem em campo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O clima entre o atacante Rafael Sobis e o técnico Felipe Conceição não ficou bom após o jogo do Cruzeiro contra o CRB, derrota da Raposa por 4 a 3,. O jogador foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo por Stênio e saiu reclamando, até esmagando um copo de água. Em seu momento de ira rebateu Conceição. -Tirar quem está jogando bem? Só pode estar de sacanagem comigo. Fica me minando o tempo todo-disse Sobis em direção ao técnico. Felipe Conceição foi questionado sobre o rompante de Sobis e afirmou que a situação será resolvida internamente, mas que medidas serão tomadas para manter a hierarquia do clube. -Esse assunto vai ser resolvido internamente, mas nenhum atleta está acima do clube nem do treinador. Existe hierarquia e isso vai ser resolvido internamente. A gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tenho mais nada para dizer, mas com certeza vão ser tomadas medidas-disse o treinador. .Sobis jogou 16 dos 17 jogos do Cruzeiro na temporada, marcando dois gols e dando duas assistências. Ele ficou de fora apenas do duelo contra o Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro, pois estava suspenso.

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