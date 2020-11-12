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futebol

Sóbis diz volta ao Cruzeiro é o 'maior desafio de sua carreira'

O jogador assinou com o Cruzeiro até o fim de 2021 para ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento e o sonhado acesso...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:01

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:01

Crédito: Sobis volta ao Cruzeiro após um ano e se acertou com a direção por uma dívida trabalhista-(Reprodução/Cruzeiro
O novo reforço do Cruzeiro, um velho conhecido, o atacante Rafael Sóbis, de 35 anos, comentou o motivo do acerto com a Raposa, ano depois de deixar o clube. Ele se despediu do Ceará e falou da nova empreitada na Raposa. -Tem uma outra etapa aí na minha vida a ser concretizada, talvez o maior desafio da minha vida-disse o jogador. Sobis assinou com o Cruzeiro até o fim de 2021 e entrou em acordo com o clube mineiro para retirar a ação judicial que movia contra a Raposa, no valor de R$ 4 milhões. O atacante será mais um nome experiente para o ataque da equipe comandada por Felipão, que conta com Marcelo Moreno, Arthur Caike e Willian Pottker, além de Sobis, como homens mais tarimbados. A missão do novo reforço celeste é ajudar o Cruzeiro a subir da 15ª posição, com 24 pontos, para ficar longe do Z4 e tentar o sonhado acesso. A Raposa terá 17 jogos para tentar cumprir essas metas. Rafael Sobis chegará a BH nos próximos dias para realizar exames médicos e se juntar ao elenco para a disputa da Série B.

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