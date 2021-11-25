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Sobis comenta desejo de levar vida normal depois do futebol: 'sentar num bar sem ser xingado'

O atacante, que se despede do futebol, também falou em percorrer a famosa Rota 66, nos Estados Unidos, de Moto...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 15:51

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:51

O atacante Rafael Sobis está se despedindo do futebol. Seu último jogo na carreira, contra o Náutico, marca o fim de uma carreira vitoriosa. Mas, quem pensa que o jogador está melancólico com o termino do seu tempo em campo, se engana. Sobis comentou que tem alguns planos, como ir de moto na Rota 66, que corta dos Estados Unidos e fez sucesso com amantes da moto no filme “Sem Destino”, de 1967. Outra coisa que o futuro ex-jogador quer é sentar em um bar, sem que seja hostilizado pelos torcedores por ser atleta. Somando as duas passagens pelo Cruzeiro, o atacante tem 176 jogos pela Raposa, sendo 41 nesta temporada, marcando 37 gols no total. O seu contrato vai até o fim de 2021 e com o fim do risco de queda à Série C, Sobis resolveu antecipar sua aposentadoria.
Desde que voltou ao Cruzeiro, em 2020, Sobis deu sua contribuição fora e dentro de campo mas este ano perdeu espaço na equipe principal, ficando a maior parte do tempo no banco de reservas.
A primeira vez do atacante na Raposa foi de 2016 a 2018, quando venceu duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e o Campeonato Mineiro 2018 pelo clube.
Rafael Sobis tem passagens vitoriosas por Internacional, clube que o revelou, vencendo duas Copa Libertadores (2006 e 2010) e três Campeonatos Gaúchos (2004, 2005 e 2011).
No Fluminense, conquistou ergueu o Campeonato Brasileiro de 2012 e o Campeonato Carioca, no mesmo ano. Atuou no México também. No Tigres, conquistou o Campeonato Mexicano - Apertura de 2015 e por fim, com o Ceará, levantou a Copa do Nordeste de 202Sobis está prestes e ter uma "vida normal" fora do futebol-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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