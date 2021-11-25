Sobis comenta desejo de levar vida normal depois do futebol: 'sentar num bar sem ser xingado'

O atacante Rafael Sobis está se despedindo do futebol. Seu último jogo na carreira, contra o Náutico, marca o fim de uma carreira vitoriosa. Mas, quem pensa que o jogador está melancólico com o termino do seu tempo em campo, se engana. Sobis comentou que tem alguns planos, como ir de moto na Rota 66, que corta dos Estados Unidos e fez sucesso com amantes da moto no filme “Sem Destino”, de 1967. Outra coisa que o futuro ex-jogador quer é sentar em um bar, sem que seja hostilizado pelos torcedores por ser atleta. Somando as duas passagens pelo Cruzeiro, o atacante tem 176 jogos pela Raposa, sendo 41 nesta temporada, marcando 37 gols no total. O seu contrato vai até o fim de 2021 e com o fim do risco de queda à Série C, Sobis resolveu antecipar sua aposentadoria.