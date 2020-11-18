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futebol

Sóbis aparece no BID e poderá estrear contra o Figueirense

O atacante, de 35 anos, ganhou condições legais de jogo para o duelo de sexta-feira, 20 de novembro, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 18:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:45

Crédito: Rafael Sóbis já estava treinando desde o sábado, 14, e já está liberado para jogar-(Divulgação /Cruzeiro
O atacante Rafael Sobis está liberado para entrar em campo pelo Cruzeiro em sua segunda passagem pelo clube. O contrato do jogador foi publicado no BID, da CBF, nesta quarta-feira. Assim, o jogador Raposa ganha condições de jogo para o duelo de sexta-feira, 20 de novembro, contra o Figueirense, pela Série B do Brasileiro. Sóbis não terá problemas físicos para reestrear com a camisa celeste, pois estava atuando pelo Ceará, seu último clube antes do acerto com os mineiros. Sendo assim, se torna mais uma opção para Felipão montar o ataque cruzeirense. Em 2020, o atacante fez 41 jogos e marcou oito gols. Outras possibilidades para Scolari escalar o time são Arthur Caíke, recuperado de lesão uma muscular, e Marcelo Moreno, de volta da seleção boliviana. William Pottker será desfalque, por conta do vermelho levado contra o Guarani.

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