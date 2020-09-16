Sob o slogan 'No rumo certo', Alexandre Campello anuncia candidatura à reeleição no Vasco

Contra prognósticos de um isolamento político que, de fato, existiu em diferentes período da gestão, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, vai tentar a reeleição. A oficialização da presença do mandatário no pleito de novembro se deu na noite desta terça-feira, num clube português na Tijuca.O slogan da campanha é "No rumo certo". No evento, que chegou a contar com 220 pessoas, o presidente-candidato valorizou os feitos do primeiro mandato, além de ter externado os planos para um eventual segundo. Apoiadores e membros da diretoria e da comissão técnica marcaram presença.