Sob o slogan 'No rumo certo', Alexandre Campello anuncia candidatura à reeleição no Vasco

Contra prognósticos de um isolamento político que, de fato, existiu em diferentes período da gestão, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, vai tentar a reeleição. A oficialização da presença do mandatário no pleito de novembro se deu na noite desta terça-feira, num clube português na Tijuca.O slogan da campanha é "No rumo certo". No evento, que chegou a contar com 220 pessoas, o presidente-candidato valorizou os feitos do primeiro mandato, além de ter externado os planos para um eventual segundo. Apoiadores e membros da diretoria e da comissão técnica marcaram presença.
Estiveram no local a segunda vice-geral do clube, Sonia Andrade, o vice-presidente de finanças, Carlos Leão, o vice-presidente de futebol, José Luís Moreira, o vice-presidente de comunicação e relações públicas Claudio Fernandez, entre outros dirigentes. O diretor executivo de futebol, André Mazzuco, e o coordenador, Antonio Lopes, também.
Além de Campello, o momento já anunciaram participação na disputa Augusto Ariston, Fred Lopes, Jorge Salgado, Luis Manoel Fernandes, Luis Roberto Leven Siano e Nelson Medrado Dias. A tendência é de que pelo menos mais uma chapa anuncie participação na eleição.