Sob o comando de Renato Gaúcho, Vitinho participa de um gol do Flamengo a cada 33 minutos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A boa fase do Flamengo na temporada passa pela recuperação de jogadores contestados no elenco. Dentre eles está Vitinho, que já se tornou peça importante no time de Renato Gaúcho. Sob o comando do novo treinador, inclusive, o meia-atacante participa de um gol do Rubro-Negro a cada 33 minutos, segundo dados do site "SofaScore".

> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Vitinho e Michael comandam goleada do FlaConforme dados do site, Vitinho marcou seis gols e deu quatro assistências em 12 jogos com Renato Gaúcho à frente do Flamengo. Além disso, ele soma 15 finalizações, sendo dez delas na direção da meta adversária. Isso mostra que o meia-atacante acertou aproximadamente 67% dos arremates que tentou.

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No geral, contabilizados todos os 40 jogos que fez na temporada 2021, são 12 gols marcados e nove assistências. Dessa forma, o jogador vive a temporada mais artilheira e com mais assistências pelo Flamengo desde que chegou ao clube, em julho de 2018. Vale destacar, também, que ele já é o terceiro maior artilheiro do Flamengo no ano - fica atrás apenas de Bruno Henrique (13) e Gabi (24).Os últimos dois jogos do Flamengo ilustram bem a importância do jogador dentro do time. Contra o Ceará, Vitinho foi responsável por marcar o gol que garantiu o empate e, contra o Grêmio, ele contribuiu com uma assistência e o gol que fechou a goleada. O desempenho na noite da última quarta-feira lhe rendeu a maior nota do LANCE! na partida.

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Inclusive, em relação exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, Vitinho é o jogador do Flamengo com mais passes para finalização, com 23, segundo o site "Footsats". Além disso, ao lado de Isla, ele é o segundo em assistências, atrás apenas de Arrascaeta. Entretanto, o uruguaio tem cinco jogos a mais do que o meia-atacante.