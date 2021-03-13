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Sob o comando de João Martins, Palmeiras encerra preparação para confronto contra Ferroviária

Verdão entra em campo neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília) contra a Ferroviária, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Paulista...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 19:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, neste sábado (13), a preparação para o confronto contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. A partida será a última antes da paralisação da competição.No treino, o auxiliar técnico João Martins comandou trabalhos táticos com duas equipes de 11 jogadores. Os atletas que não participaram desta atividade realizaram um treinamento em dimensões reduzidas. Posteriormente, os jogadores aprimoraram finalizações.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
O treinamento contou, mais uma vez, com a presença do atacante Iván Angulo, que participou de todos os trabalhos. O zagueiro Kuscevic, por sua vez, realizou, na parte interna do centro de excelência, um tratamento de uma distensão no músculo adutor da coxa direita.
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O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), contra a Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

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