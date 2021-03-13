Sob o comando de João Martins, Palmeiras encerra preparação para confronto contra Ferroviária

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, neste sábado (13), a preparação para o confronto contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. A partida será a última antes da paralisação da competição.No treino, o auxiliar técnico João Martins comandou trabalhos táticos com duas equipes de 11 jogadores. Os atletas que não participaram desta atividade realizaram um treinamento em dimensões reduzidas. Posteriormente, os jogadores aprimoraram finalizações.

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O treinamento contou, mais uma vez, com a presença do atacante Iván Angulo, que participou de todos os trabalhos. O zagueiro Kuscevic, por sua vez, realizou, na parte interna do centro de excelência, um tratamento de uma distensão no músculo adutor da coxa direita.

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