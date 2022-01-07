Sob desconfiança, Jô vai iniciar o ano como o centroavante titular do Corinthians

O sonho de consumo do Corinthians nesse mercado da bola é contratar um "9 de peso" para fechar o time titular. Contudo, há três dias da reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava, o Timão deve começar o ano com Jô sendo o principal centroavante da equipe.+ Zhizhao, Barcos, Love… Relembre as maiores chegadas dos principais clubes há dez anos

Isso porque Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, declarou publicamente o desejo de seguir contando com Cavani, principal desejo do Timão, até pelo menos o fim do contrato do uruguaio com os Red Davils, no dia 30 de junho.

No entanto, Cavani não é o único atacante uruguaio no radar do Timão. O Time do Povo monitora a situação de Luís Suárez, que não deve renovar com o Atlético de Madrid. Porém, ele não mostrou empolgação por atuar no futebol sul-americano.

Diego Costa, que está no Atlético-MG e com contrato válido até o final do ano, também é uma opção, mas, assim como Cavani e Suárez, só seria uma possibilidade viável em caso de ruptura de contrato com o Galo.

VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBESCom a situação dos três principais nomes indefinida, o Corinthians vai iniciar a pré-temporada apostando em Jô para ser a solução ofensiva da equipe.

Na temporada 2021, que começou no fim de fevereiro, ele mais uma vez foi o goleador máximo corintiano, com dez gols marcados somando todas as competições. Assim, o camisa 77 se sagrou artilheiro do Timão pela terceira vez nas últimas cinco temporada, sendo a segunda de forma consecutiva (2020 e 2021).

Apesar dos números, a temporada de Jô passou por diversas turbulências. O centroavante conviveu com lesões durante o ano que atrapalharam o seu desempenho. Mas foram as ações fora de campo que chamaram atenção.

Primeiro, em março, ele e o meia Otero foram flagrados, sem máscara, em um resort no interior de São Paulo, em meio a um surto de Covid-19 no elenco do Timão.

No final do ano, o camisa 77 estava sumido há três dias após uma festa de Douglas Costa, do Grêmio. Ele chegou a comunicar o fim do casamento com sua esposa, Cláudia Silva, mas na virada do ano, posou ao lado dela, desejando um feliz ano novo.

O primeiro desafio oficial do Timão em 2022 será dia 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena, contra a Ferroviária, pela 1ª rodada do Paulistão. A caminhada do Alvinegro na Libertadores deve começar na primeira semana de abril.