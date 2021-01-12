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Sob cobranças da torcida, Flamengo se reapresenta e tem conversa entre jogadores, Landim e Braz no CT

Rubro-Negro se reapresentou no Ninho do Urubu nesta terça, após folgar na última segunda e da derrota no domingo, para o Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 16:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:57

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O clima no Ninho do Urubu está carregado de tensão desde o início da tarde desta terça-feira, dia da reapresentação do elenco após a derrota para o Ceará, no último fim de semana. Os jogadores chegaram ao CT sob duras cobranças e protesto de um grupo de (aproximadamente) 80 torcedores, que, inclusive, cantaram "time sem vergonha" e pediram a saída de Rogério Ceni, além da efetivação de Maurício Souza, o treinador do time sub-20. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, chegou a ser muito xingado ao não parar o carro para falar com torcedores que estavam à espera de algum representante da diretoria ou do elenco para cobrar - o que não ocorreu. Cobrança tête-à-tête só ocorreu internamente, aliás.
Antes do treino, Braz e Rodolfo Landim, presidente do clube, se reuniram com o elenco a portas fechadas, na busca por respostas e soluções a fim de uma recuperação ainda sob o comando da atual comissão técnica, já que Rogério Ceni, embora não seja unanimidade, foi respaldado depois de uma reunião na Gávea no fim da tarde de ontem.
SITUAÇÃO DELICADA NA TABELA
O elenco rubro-negro se reapresentou no CT após folgar nesta segunda-feira, dia seguinte da derrota por 2 a 0 para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.
> Ainda dá para o Fla? Confira e simule tabela do Campeonato Brasileiro
Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.

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