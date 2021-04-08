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Sob análise da comissão técnica, novidades da base treinam com o elenco do Palmeiras em São Paulo

Seis atletas do sub-20 preencheram o treino ao lado dos jogadores profissionais que não viajaram a Buenos Aires para disputar a Recopa Sul-Americana
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 18:00
Crédito: Acervo Pessoal
Enquanto Abel Ferreira comandava, em Buenos Aires, o treinamento da equipe que venceu o Defensa y Justicia na noite desta quarta-feira (07), os atletas que não viajaram para a Argentina continuam realizando cronograma na Academia de Futebol, em São Paulo. Sob comando de membros da comissão técnica, seis novidades do sub-20 treinaram ao lado de Gabriel Menino, Danilo Barbosa, Gabriel Veron, Alan Guimarães e Gabriel Silva.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo
Os seis escolhidos foram o zagueiro Ruan Santos, o lateral-esquerdo Ian Custódio, os meias Diego Crispim, João Manoel ‘Choco’ e Carcelen, além do atacante Victor Henrique.A maior surpresa entre os selecionados fica com João Manoel, o Choco. Recentemente contratado por empréstimo do Alverca, de Portugal, o jovem ex-Cruzeiro ainda não está efetivado no elenco sub-20 no site oficial, e antes realizava testes. Segundo o apurado pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, o jovem de 19 anos vem agradando e deve ser aproveitado nas categorias de base durante a temporada 2021.
Além dele, outro destaque fica para Jamilton Carcelen, de 18 anos. Canhoto, o jovem tem como principal característica a habilidade no passe e no drible. Atuando como armador ou meia esquerda, o equatoriano ex-Independiente del Valle tem semelhanças com Valdivia e chegou recentemente ao Verdão, por empréstimo.

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