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Situação de atletas na Rússia é monitarada pelo Palmeiras e sonho antigo para a camisa 9 é o alvo

Clube avalia situação de Yuri Alberto e deve oferecer por empréstimo a ex-Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:10

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:10

A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções econômicas impostas ao país europeu deram início a um êxodo de jogadores, principalmente os sul-americanos. E o Palmeiras não quer ficar atrás nas movimentações de mercado, já que rivais estariam negociando com atletas que buscam ficar longe dos conflitos.Dois nomes em específico são acompanhados pela diretoria alviverde, conforme o LANCE! apurou. O principal deles é o do centroavante Yuri Alberto.
Procurado pelo Verdão no fim da temporada passada, o jogador foi vendido pelo Internacional ao Zenit por 25 milhões de euros (cerca de R$ 138,6 mi). E vem se destacando no clube russo. Já são quatro gols em cinco jogos. Na última quinta-feira (3), por exemplo, marcou duas vezes e deu duas assistências na goleada por 6 a 0 sobre o Kamaz, em casa, pelas oitavas de final da Copa da Rússia.
Não significa necessariamente que o Palmeiras vá fazer uma proposta por Yuri Alberto. Apenas teria se colocado à disposição dos russos para ter o centroavante por empréstimo caso ele opte por deixar a Rússia durante o conflito. Até porque os valores pagos pelo Zenit são altos demais.
Apesar da guerra, o futebol russo continua acontecendo normalmente. Entretanto, é esperado que haja uma saída da maioria dos 132 estrangeiros que atuam no país somente na primeira divisão.
Em pelo menos dois casos de atletas conhecidos dos brasileiros haverá a rescisão contratual por pedido dos próprios jogadores. Os zagueiros Pablo, ex-Corinthians, e Junior Alonso, ex-Atlético-MG, deixaram respectivamente Lokomotiv Moscou e Krasnodar.
O caso de Alonso é acompanhado de perto pelo Verdão. O jogador já rescindiu contrato e deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Outros clubes, como o próprio Galo, também teriam interesse no atleta.
Por meio de sua assessoria, o Palmeiras diz que "está sempre monitorando o mercado de olho em boas oportunidades", mas descartou que estejam ocorrendo negociações neste momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: YuriAlbertochegounoiníciodoanoaoZenit,masguerradeveinterromperpassagem(Foto:Divulgação/Zenit

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