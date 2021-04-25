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futebol

Site vaza suposto novo uniforme do Corinthians para a temporada

O footyheadlines.com, conhecido site que vaza uniforme de clubes de todo mundo, divulgou aquele que deve ser a camisa corintiana para o ciclo 2021/2021...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 23:05

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 23:05
Crédito: Reprodução/Footyheadlines.com
Neste sábado, os torcedores do Corinthians foram agraciados com o vazamento do suposto novo uniforme do time para a temporada 2021/2022. As imagens foram divulgadas pelos site footyheadlines.com. Até o momento, nem o Timão nem a Nike, fornecedora de material esportivo, se pronunciaram.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
A camisa que aparece nas imagens contém rachaduras em preto com um fundo branco. A gola e a barra das mangas também estão na cor preta, que é a mesma cor da barra lateral que tem início na região da axila. Na parte de trás, abaixo da nunca, uma inscrição com estilo "grafite" diz "Os Donos da Rua".
Ainda não há previsão nem data estipulada para o lançamento da nova coleção de uniformes do Corinthians. Por enquanto, as imagens são apenas especulativas, mesmo que dificilmente o site erre nos vazamentos.

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