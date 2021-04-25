Site vaza suposto novo uniforme do Corinthians para a temporada

Neste sábado, os torcedores do Corinthians foram agraciados com o vazamento do suposto novo uniforme do time para a temporada 2021/2022. As imagens foram divulgadas pelos site footyheadlines.com. Até o momento, nem o Timão nem a Nike, fornecedora de material esportivo, se pronunciaram.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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A camisa que aparece nas imagens contém rachaduras em preto com um fundo branco. A gola e a barra das mangas também estão na cor preta, que é a mesma cor da barra lateral que tem início na região da axila. Na parte de trás, abaixo da nunca, uma inscrição com estilo "grafite" diz "Os Donos da Rua".
Ainda não há previsão nem data estipulada para o lançamento da nova coleção de uniformes do Corinthians. Por enquanto, as imagens são apenas especulativas, mesmo que dificilmente o site erre nos vazamentos.