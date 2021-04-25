Site vaza suposto novo uniforme do Corinthians para a temporada

Crédito: Reprodução/Footyheadlines.com

Neste sábado, os torcedores do Corinthians foram agraciados com o vazamento do suposto novo uniforme do time para a temporada 2021/2022. As imagens foram divulgadas pelos site footyheadlines.com. Até o momento, nem o Timão nem a Nike, fornecedora de material esportivo, se pronunciaram.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A camisa que aparece nas imagens contém rachaduras em preto com um fundo branco. A gola e a barra das mangas também estão na cor preta, que é a mesma cor da barra lateral que tem início na região da axila. Na parte de trás, abaixo da nunca, uma inscrição com estilo "grafite" diz "Os Donos da Rua".