Site italiano põe Danilo Barbosa na mira de Napoli e Fiorentina

O volante Danilo Barbosa pode estar de mudança para a Itália. O site italiano "Tuttomercatoweb" noticiou, nesta segunda-feira, o interesse de dois clubes da Serie A no brasileiro, que atua no Nice-FRA, desde 2018: Fiorentina e Napoli.
Segundo a publicação, o time de Florença busca um jogador com as características de Danilo para organizar o meio-campo. A equipe da capital italiana, por sua vez mira um substituto para o também brasileiro Allan, negociado com o Everton-ING. Outro jogador que atua na posição na equipe napolitana, Diego Demme pode ser o próximo a se transferir para a Premier League.
Aos 24 anos, Danilo Barbosa foi revelado pelo Vasco, mas foi vendido para o Braga, de Portugal, com apenas 17 anos, em 2014. O volante, que também atua como zagueiro teve passagens pelo Valencia-ESP, Benfica-POR e Standart Liège-BEL, antes da França.