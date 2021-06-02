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Site inglês coloca Kaio Jorge, do Santos, na mira de Arsenal e Chelsea

The Sun destacou o atacante do Peixe e citou a fábrica de craques da Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 23:01

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:01

Crédito: Divulgação/Santos FC
O site inglês The Sun destacou o atacante Kaio Jorge, do Santos, e colocou o jogador na mira de Chelsea, Arsenal e Inter de Milão. Ele foi comparado pela mídia britânica a Cristiano Ronaldo. Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal seria fã do atacante português e gostaria de ter Kaio Jorge no clube. O site ainda colocou Chelsea e Inter de Milão interessados no atacante.As categorias de base do Santos também foram destacadas, o The Sun coloca como "academia santista" e relembra craques como Neymar, Gabriel Barbosa e Rodrygo que também foram revelados pelo Peixe. Kaio Jorge estreou no profissional com 16 anos e é o sexto garoto mais jovem a vestir a camisa do Alvinegro.
Os ingleses ainda ressaltaram que o pai do atacante também jogava futebol, a importância do futsal na carreira de Kaio Jorge e sua passagem na Seleção Brasileira de base. Nas últimas semanas, o camisa 9 do Santos também ganhou elogios de Neymar que acredita no sucesso do Menino da Vila na Europa.
O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogadores tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.

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