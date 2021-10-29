Site fica fora do ar, e torcedores do Corinthians encontram dificuldade para comprar ingresso

No primeiro jogo com 100% da capacidade liberada na Neo Química Arena, os torcedores do Corinthians têm encontrado dificuldades para comprar os ingressos no site oficial de venda, uma vez que a plataforma está fora do ar desde a manhã desta sexta-feira e foi normalizada apenas no fim da tarde.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
A comercialização das entradas era exclusiva para sócios-torcedores até às 11h desta amanhã e em seguida seria liberada para o público geral. No entanto, desde então, foram poucos os torcedores que conseguiram adquirir os bilhetes, uma vez que o serviço teve normalização por volta das 17h.
Não houve um pronunciamento oficial do clube sobre a instabilidade do sistema. O problema acontece justamente quando todos os ingressos do estádio poderão ser comercializados após a liberação de 100% da capacidade por parte do Governo do Estado de São Paulo. Nos últimos jogos (contra Bahia e Fluminense), apenas 30% da Neo Química Arena estava liberada ao público.VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:
NORTE ENGOV – R$ 40,00SUL DORIL – R$ 40,00LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00
Descontos Fiel Torcedor:
Minha Vida – 20%Minha História – 25%