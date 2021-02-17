Site define valor de mercado de Matheus Nascimento, do Botafogo: R$ 19,5 milhões

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Dezesseis anos e o jogador mais valioso do clube que atua. Para o "Transfermarkt", portal especializado em valores de mercado de atletas mundo afora, esta é a realidade para Matheus Nascimento, joia do Botafogo, que apareceu com certa frequência na equipe principal do Alvinegro na reta final da atual temporada.

O site, que teve uma atualização nos números do futebol brasileiro nesta semana, colocou que o valor de mercado de Matheus Nascimento está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões, na cotação atual).

Antes da atualização, o valor de mercado do camisa 39 era avaliado em 775 mil euros, o que resultou em um aumento de 2,25 milhões - ou praticamente 300% do valor.