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Site define valor de mercado de Matheus Nascimento, do Botafogo: R$ 19,5 milhões

Transfermarkt, portal especializado em valores de atletas de futebol, coloca jogador de 16 anos como o mais caro do clube de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 15:46

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Dezesseis anos e o jogador mais valioso do clube que atua. Para o "Transfermarkt", portal especializado em valores de mercado de atletas mundo afora, esta é a realidade para Matheus Nascimento, joia do Botafogo, que apareceu com certa frequência na equipe principal do Alvinegro na reta final da atual temporada.
O site, que teve uma atualização nos números do futebol brasileiro nesta semana, colocou que o valor de mercado de Matheus Nascimento está avaliado em 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões, na cotação atual).
Antes da atualização, o valor de mercado do camisa 39 era avaliado em 775 mil euros, o que resultou em um aumento de 2,25 milhões - ou praticamente 300% do valor.
Matheus já aparece como o jogador mais valioso do atual elenco do Botafogo e está empatado com nomes como Eduardo Vargas, do Atlético-MG, Luan, do Corinthians, Marinho, do Santos, e Pablo, do São Paulo.

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