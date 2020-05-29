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futebol

Site coloca Pelé como jogador mais superestimado da história do futebol

'Football 365' divulga lista polêmica com os 10 jogadores mais sobrevalorizados de todos os tempos. Outros brasileiros aparecem no ranking como Roberto Carlos, Coutinho e Neymar...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 15:57

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 15:57

Crédito: Pelé encabeça lista de site inglês como o jogador mais superestimado da história do futebol (Crédito: Divulgação/FDS
Considerado o maior atleta do século XX e o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, geralmente encabeça as principais listas sobre o assunto. No entanto, de acordo com o site inglês 'Football 365', o Rei do futebol é o jogador mais superestimado da história da modalidade. Além do tricampeão mundial pela seleção, outros brasileiros estão presentes na lista. Confira o ranking abaixo.
- Pelé não foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1958, nem na de 1970, e passou boa parte da de 1962 lesionado. Além disso, turbinou suas estatísticas com amistosos não-oficiais e coisas do tipo. Heleno de Freitas e Garrincha podem ter sido tão bons quanto, o que prova que Pelé se beneficiou das circunstâncias. O primeiro nasceu cedo demais para aproveitar a exposição na TV e o segundo não tinha interesse em se promover- argumentou o site inglês.
Após Pelé, o lateral-esquerdo Roberto Carlos ficou com a medalha de bronze. Já Coutinho ficou com a sexta posição, Neymar em sétimo e Hulk em décimo. Sobre Roberto Carlos, o site destacou que, apesar da velocidade e dos fortes chutes, o atleta não era bom defensivamente.
- Enquanto há vídeos que compilam inúmeros lances de velocidade e chutes que desafiam a física, há também provas de sobra de que o brasileiro nunca se preocupou em defender - escreveu o site.
Ao falar sobre Philippe Coutinho, atualmente no Bayern de Munique, o site argumentou que até o momento o brasileiro é um jogador "sem posição definida", e que "nunca foi o melhor ou mais importante do Liverpool enquanto esteve em Anfield".
Neymar, por sua vez, é considerado por muitos o melhor jogador brasileiro da atualidade e principal destaque de sua seleção. Porém, apesar de ter suas habilidades elogiadas pela crítica, o site classificou que após sua saída do Barcelona, o jogador não se consolidou como o sucessor natural de Messi e Cristiano Ronaldo, assim como ficou à sombra de Mbappé no Paris Saint-Germain.
Por fim, o brasileiro Hulk é colocado como prova de que o marketing é importante no futebol. O site destaca que os famosos chutes do atacante são uma "caricatura" e que ele se beneficiou por conseguir construir a carreira em ligas menores como em Portugal, na Rússia e na China.Neymar ficou com a sétima posição da lista de jogadores mais supervalorizados de todos os tempos (Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP)Confira a lista dos jogadores mais supervalorizados pela 'Football 365'​1 - Pelé2 - David Ginola3 - Roberto Carlos4 - Claude Makelele5 - Georgi Kinkladze6 - Philippe Coutinho7 - Neymar8 - Paul Scholes9 - Hidetoshi Nakata10 - HulkE MAIS:Final da Champions League pode não acontecer na TurquiaRanking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do Brasil. Confira!Veja as negociações que agitam o futebol brasileiro durante a pandemiaFilipe Augusto explica a importância do trabalho de preparação mental na vida pessoal e profissionalCopa da Inglaterra volta dia 27 de junho e marca final para agosto E MAIS:

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