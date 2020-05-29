Site coloca Pelé como jogador mais superestimado da história do futebol

Crédito: Pelé encabeça lista de site inglês como o jogador mais superestimado da história do futebol (Crédito: Divulgação/FDS

Considerado o maior atleta do século XX e o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, geralmente encabeça as principais listas sobre o assunto. No entanto, de acordo com o site inglês 'Football 365', o Rei do futebol é o jogador mais superestimado da história da modalidade. Além do tricampeão mundial pela seleção, outros brasileiros estão presentes na lista. Confira o ranking abaixo.

- Pelé não foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1958, nem na de 1970, e passou boa parte da de 1962 lesionado. Além disso, turbinou suas estatísticas com amistosos não-oficiais e coisas do tipo. Heleno de Freitas e Garrincha podem ter sido tão bons quanto, o que prova que Pelé se beneficiou das circunstâncias. O primeiro nasceu cedo demais para aproveitar a exposição na TV e o segundo não tinha interesse em se promover- argumentou o site inglês.

Após Pelé, o lateral-esquerdo Roberto Carlos ficou com a medalha de bronze. Já Coutinho ficou com a sexta posição, Neymar em sétimo e Hulk em décimo. Sobre Roberto Carlos, o site destacou que, apesar da velocidade e dos fortes chutes, o atleta não era bom defensivamente.

- Enquanto há vídeos que compilam inúmeros lances de velocidade e chutes que desafiam a física, há também provas de sobra de que o brasileiro nunca se preocupou em defender - escreveu o site.

Ao falar sobre Philippe Coutinho, atualmente no Bayern de Munique, o site argumentou que até o momento o brasileiro é um jogador "sem posição definida", e que "nunca foi o melhor ou mais importante do Liverpool enquanto esteve em Anfield".

Neymar, por sua vez, é considerado por muitos o melhor jogador brasileiro da atualidade e principal destaque de sua seleção. Porém, apesar de ter suas habilidades elogiadas pela crítica, o site classificou que após sua saída do Barcelona, o jogador não se consolidou como o sucessor natural de Messi e Cristiano Ronaldo, assim como ficou à sombra de Mbappé no Paris Saint-Germain.