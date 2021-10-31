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futebol

SITE: Botafogo tem 94% de chance de acesso na Série B; veja possibilidades

De acordo com o Infobola, site do matemático Tristão Garcia, Alvinegro se aproxima de subir na Série B do Brasileirão; equipe é a vice-líder com 56 pontos...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 18:18
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo acumula chances reais de subir na Série B do Brasileirão com a reta final do campeonato se aproximando. Ao término da 32ª rodada, o Alvinegro possui 94% de chances para o acesso. Os cálculos são do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12
A equipe comandada por Enderson Moreira é a vice-líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, dois atrás do líder Coritiba. O "número mágico" para garantir o acesso é de 64.
O time empatou em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha na última terça-feira. Nenhum dos clubes que está no G4 venceu na 33ª rodada e as vagas para a Série A da próxima temporada ainda estão em aberto.
O Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) indica que o Botafogo possui 96% de chances para subir. Os métodos de cálculos dos dois portais são, obviamente, diferentes.

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