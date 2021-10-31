SITE: Botafogo tem 94% de chance de acesso na Série B; veja possibilidades

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo acumula chances reais de subir na Série B do Brasileirão com a reta final do campeonato se aproximando. Ao término da 32ª rodada, o Alvinegro possui 94% de chances para o acesso. Os cálculos são do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12

A equipe comandada por Enderson Moreira é a vice-líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, dois atrás do líder Coritiba. O "número mágico" para garantir o acesso é de 64.

O time empatou em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha na última terça-feira. Nenhum dos clubes que está no G4 venceu na 33ª rodada e as vagas para a Série A da próxima temporada ainda estão em aberto.