Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Site analisa chances de conquista na Champions, e diz que Manchester City é o favorito ao título europeu
futebol

Site analisa chances de conquista na Champions, e diz que Manchester City é o favorito ao título europeu

Portal 'FiveThirtyEight', dos Estados Unidos, dá 23% de chance para o time inglês ser campeão continental. Bayern de Munique é segundo com mais chances na lista...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:05

Crédito: AFP
Classificado para as oitavas de final da Champions League e em busca do seu primeiro título europeu, o Manchester City é o favorito para conquistar o torneio continental. Pelo menos é o que garante o site "FiveThirtyEight", dos Estados Unidos, especialista em analisar opinião, política, economia e esporte.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPara o portal estadunidense, os comandados de Pep Guardiola têm 63% de chance de chegar à semifinal da competição, com 23% de probabilidade de título. Atual campeão, o Bayern é o segundo time com mais chances de conquista, com 17%. Fechando o top-3 aparece o Barcelona, com 13%.
Para o site, a Liga Europa, segunda competição mais importante do Velho Continente, também ficará na cidade de Manchester. Segundo o portal, o Manchester United, eliminado na fase de grupos da Champions, será o campeão do torneio, já que ficou em terceiro no seu grupo e disputará a competição. Os Diabos Vermelhos têm 10% de chance de título, seguidos pelo Tottenham, com 9%. O Bayer Leverkusen, com 8% de chance, é o terceiro.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
VEJA AS PROBABILIDADES DA PRINCIPAIS LIGAS EUROPEIASCampeonato Alemão: Bayern (79%), RB Leipzig (9%) e Borussia Dortmund (8%)Campeonato Espanhol: Atlético de Madrid (48%), Barcelona (32%) e Real Madrid (17%)Campeonato Francês: Paris Saint-Germain (62%), Lyon (25%) e Lille (9%)Campeonato Inglês: Manchester City (67%), Liverpool (15%) e Manchester United (12%)​Campeonato Italiano: Inter de Milão (24%) , Juventus (22%) e Milan (19%)Campeonato Português: Porto (39%), Sporting (31%) e Benfica (25%)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona bayern de munique benfica borussia dortmund internazionale juventus liverpool manchester city manchester united milan porto real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo
Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados