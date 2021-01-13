Site analisa chances de conquista na Champions, e diz que Manchester City é o favorito ao título europeu

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Classificado para as oitavas de final da Champions League e em busca do seu primeiro título europeu, o Manchester City é o favorito para conquistar o torneio continental. Pelo menos é o que garante o site "FiveThirtyEight", dos Estados Unidos, especialista em analisar opinião, política, economia e esporte.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPara o portal estadunidense, os comandados de Pep Guardiola têm 63% de chance de chegar à semifinal da competição, com 23% de probabilidade de título. Atual campeão, o Bayern é o segundo time com mais chances de conquista, com 17%. Fechando o top-3 aparece o Barcelona, com 13%.

Para o site, a Liga Europa, segunda competição mais importante do Velho Continente, também ficará na cidade de Manchester. Segundo o portal, o Manchester United, eliminado na fase de grupos da Champions, será o campeão do torneio, já que ficou em terceiro no seu grupo e disputará a competição. Os Diabos Vermelhos têm 10% de chance de título, seguidos pelo Tottenham, com 9%. O Bayer Leverkusen, com 8% de chance, é o terceiro.

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