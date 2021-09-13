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Sistema defensivo do Botafogo evoluiu muito desde a chegada de Enderson Moreira

Sob o comando do treinador, Alvinegro sofreu apenas quatro gols em onze partidas disputadas na Série B
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LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 06:00

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nos últimos jogos, o Botafogo vem apresentando uma ótima consistência defensiva e isso vem ajudando o time a conseguir bons resultados nesta Série B. Muito deste aspecto está relacionado ao trabalho de Enderson Moreira no clube. Desde que o treinador chegou ao Alvinegro, a equipe sofreu apenas 4 gols em 11 partidas do campeonato.
> Confira a tabela e os jogos da Série BO Botafogo possui 22 gols sofridos na Série B e, apesar de estar em uma boa colocação na tabela, é somente a 8º melhor defesa do campeonato. Isto porque, antes de Enderson assumir, o Alvinegro sofreu 18 gols em 12 partidas. A postura da equipe sob o comando de Enderson mudou positivamente e, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, explicou sobre o modelo de jogo implementado pelo treinador que vem contribuindo ao setor defensivo do clube.
- O ataque foi realmente muito eficiente. Isso tem sido muito importante para os zagueiros e volantes, porque essa marcação começa lá em cima, passando atrás da linha da bola. Isso tem ajudado o nosso setor defensivo. E futebol também é confiança: se a cada jogo, você vai tomando menos gols, você acaba ficando mais confiante e graças a Deus temos conseguido os resultados - relatou o auxiliar.
+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani
Um destaque do setor defensivo do Botafogo é a volta de Carli. O zagueiro chegou ao clube no início da temporada, ainda durante o campeonato estadual, mas só conseguiu ter oportunidade de entrar em campo na 16º rodada da Série B, em agosto. O ‘Capitán’ vem sendo soberano na zaga alvinegra e contribuindo demais com sua experiência e vontade em campo. Carli sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Remo e ainda não tem tempo previsto para seu retorno.

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