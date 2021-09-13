Sistema defensivo do Botafogo evoluiu muito desde a chegada de Enderson Moreira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nos últimos jogos, o Botafogo vem apresentando uma ótima consistência defensiva e isso vem ajudando o time a conseguir bons resultados nesta Série B. Muito deste aspecto está relacionado ao trabalho de Enderson Moreira no clube. Desde que o treinador chegou ao Alvinegro, a equipe sofreu apenas 4 gols em 11 partidas do campeonato.

> Confira a tabela e os jogos da Série BO Botafogo possui 22 gols sofridos na Série B e, apesar de estar em uma boa colocação na tabela, é somente a 8º melhor defesa do campeonato. Isto porque, antes de Enderson assumir, o Alvinegro sofreu 18 gols em 12 partidas. A postura da equipe sob o comando de Enderson mudou positivamente e, o auxiliar técnico Luís Fernando Flores, explicou sobre o modelo de jogo implementado pelo treinador que vem contribuindo ao setor defensivo do clube.

- O ataque foi realmente muito eficiente. Isso tem sido muito importante para os zagueiros e volantes, porque essa marcação começa lá em cima, passando atrás da linha da bola. Isso tem ajudado o nosso setor defensivo. E futebol também é confiança: se a cada jogo, você vai tomando menos gols, você acaba ficando mais confiante e graças a Deus temos conseguido os resultados - relatou o auxiliar.

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