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Sistema defensivo cai de rendimento e Bahia deixa de lado o sonho do G-6

Após embalar uma boa sequência de resultados, o Tricolor sofreu duas derrotas pesadas e despencou na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 14:58

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:58

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
O sinal de preocupação está mais do que ligado dentro do Bahia. Se antes o time sonhava em iniciar uma briga pelo G-6 da Libertadores, atualmente a realidade é bem diferente no Tricolor.Diante do Red Bull Bragantino e São Paulo, o Bahia saiu de campo com resultados negativos e fizeram o time despencar para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Sistema Defensivo
Um dos pontos negativos nas derrotas é o sistema defensivo. Se tudo indicava que Mano Menezes tinha dado um jeito, agora a situação é diferente e o Esquadrão de Aço levou sete gols em dois jogos.
Zona de Rebaixamento
No momento, o Bahia aparece com 28 pontos. O Vasco, primeiro time do Z-4, aparece com 24 pontos. Porém, o time carioca tem dois jogos a menos em relação ao Esquadrão de Aço e pode ultrapassar em caso de duas vitórias.
Tabela
Com a Sul-Americana no meio da semana, o Bahia volta a jogar pelo Brasileirão no sábado, quando recebe o Ceará, na Arena Fonte Nova.

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