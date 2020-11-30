Sistema defensivo cai de rendimento e Bahia deixa de lado o sonho do G-6

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

O sinal de preocupação está mais do que ligado dentro do Bahia. Se antes o time sonhava em iniciar uma briga pelo G-6 da Libertadores, atualmente a realidade é bem diferente no Tricolor.Diante do Red Bull Bragantino e São Paulo, o Bahia saiu de campo com resultados negativos e fizeram o time despencar para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Sistema Defensivo

Um dos pontos negativos nas derrotas é o sistema defensivo. Se tudo indicava que Mano Menezes tinha dado um jeito, agora a situação é diferente e o Esquadrão de Aço levou sete gols em dois jogos.

Zona de Rebaixamento

No momento, o Bahia aparece com 28 pontos. O Vasco, primeiro time do Z-4, aparece com 24 pontos. Porém, o time carioca tem dois jogos a menos em relação ao Esquadrão de Aço e pode ultrapassar em caso de duas vitórias.

Tabela