Sintonia entre Nene e Cano e novidade na defesa: o que observar no Vasco contra o Náutico

Crédito: Vasco visita o Náutico, nos Aflitos, às 16, neste domingo, pela 31ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro / Vasco

Após vencer o líder Coritiba, o Vasco volta a campo, neste domingo, diante do Náutico, às 16h, nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Cruz-Maltino tenta dar sequência à arrancada para confirmar uma boa fase e encostar de vez no G4 da competição. Com 46 pontos, o Gigante da Colina tem seis de diferença para o Goiás, atual quarto colocado. Depois da chegada de Fernando Diniz, a equipe está em boa fase restando oito jogos para o fim da competição. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Timbu.

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- Mudança na defesa: Com a ausência de Ricardo Graça, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que Walber atue pela primeira vez como titular do Vasco. Indicado por Lisca, o defensor terá uma chance de ouro de mostrar serviço à Diniz e tentar se firmar como uma boa opção no elenco. Até o momento, ele apenas foi opção no banco e entrou nos minutos finais para reforçar o setor.

- Desempenho fora de casa: Para confirmar o acesso no fim da temporada, o Cruz-Maltino precisa continuar a arrancada. Diante disso, o time precisa pontuar também longe de seus domínios. Por ora, são quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. Além do Timbu, Guarani, Vila Nova e Londrina serão os últimos adversários, fora de casa, nesta edição da Série B.

- Ascensão na reta final: Com uma boa arrancada nas últimas rodadas, o Gigante da Colina tenta confirmar a boa fase. Não há mais tempo para irregularidade e gangorra na tabela. Um triunfo em Pernambuco pode dar ainda mais moral para a equipe que tem apresentado números de G4 nas últimas rodadas.

- Sintonia entre Nene e Cano: Principais nomes da equipe, a dupla tem feito bons jogos, que enchem uma torcida de esperança. Ambos fizeram os gols da vitória sobre a Coxa e demonstram sintonia também fora de campo. Um mais extrovertido e com um passado no clube e o outro mais tímido, porém cada vez mais solto.