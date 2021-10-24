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Sintonia entre Nene e Cano e novidade na defesa: o que observar no Vasco contra o Náutico

Cruz-Maltino tenta vencer o Timbu, nos Aflitos, para confirmar boa fase na Série B. Equipe deverá ter Walber como titular e aposta na dupla de estrelas: o argentino e o camisa 77...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 11:30

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:30

Crédito: Vasco visita o Náutico, nos Aflitos, às 16, neste domingo, pela 31ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro / Vasco
Após vencer o líder Coritiba, o Vasco volta a campo, neste domingo, diante do Náutico, às 16h, nos Aflitos, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Cruz-Maltino tenta dar sequência à arrancada para confirmar uma boa fase e encostar de vez no G4 da competição. Com 46 pontos, o Gigante da Colina tem seis de diferença para o Goiás, atual quarto colocado. Depois da chegada de Fernando Diniz, a equipe está em boa fase restando oito jogos para o fim da competição. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Timbu.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Mudança na defesa: Com a ausência de Ricardo Graça, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que Walber atue pela primeira vez como titular do Vasco. Indicado por Lisca, o defensor terá uma chance de ouro de mostrar serviço à Diniz e tentar se firmar como uma boa opção no elenco. Até o momento, ele apenas foi opção no banco e entrou nos minutos finais para reforçar o setor.
- Desempenho fora de casa: Para confirmar o acesso no fim da temporada, o Cruz-Maltino precisa continuar a arrancada. Diante disso, o time precisa pontuar também longe de seus domínios. Por ora, são quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. Além do Timbu, Guarani, Vila Nova e Londrina serão os últimos adversários, fora de casa, nesta edição da Série B.
- Ascensão na reta final: Com uma boa arrancada nas últimas rodadas, o Gigante da Colina tenta confirmar a boa fase. Não há mais tempo para irregularidade e gangorra na tabela. Um triunfo em Pernambuco pode dar ainda mais moral para a equipe que tem apresentado números de G4 nas últimas rodadas.
- Sintonia entre Nene e Cano: Principais nomes da equipe, a dupla tem feito bons jogos, que enchem uma torcida de esperança. Ambos fizeram os gols da vitória sobre a Coxa e demonstram sintonia também fora de campo. Um mais extrovertido e com um passado no clube e o outro mais tímido, porém cada vez mais solto.
- Nos braços da torcida: Apesar de estar longe de casa, o Vasco saiu do Rio de Janeiro literalmente carregado pelos torcedores. Os vascaínos lotaram os arredores do CT Moacyr Barbosa e demonstraram apoio e carinho com os atletas. Esse aspecto mexe com psicológico de um time que recuperou a confiança com a chegada de Diniz.

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