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SindeClubes e Botafogo convocam assembleia para discutir medidas visando manutenção de empregos

Diante de dificuldades financeiras, clube espera renovar parceria com o Sindicato dos Clubes com o objetivo de manter atual corpo de funcionários para 2021...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 12:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A pandemia do novo coronavírus resultou em uma potencialização de crises financeiras em muitos clubes do Brasil. Para o Botafogo não foi diferente: o clube de General Severiano, que já sofria com os cofres antes mesmo da crise sanitária, passa por um período de dificuldade. Por isto, o Alvinegro tem no SindeClubes um "parceiro" neste tempo.
Desde o ano passado, o Alvinegro conta com o apoio do Sindicato para pagar salários. Atualmente, o clube está em dia com as contas envolvendo os colaboradores e jogadores. O SindeClubes ajuda o Botafogo a desbloquear valores que estão presos e/ou penhorados e depositá-los nas contas dos funcionários.
O Botafogo publicou em seu site oficial, nesta segunda-feira, a convocação do Sindicato para uma para uma assembleia com funcionários. O LANCE! apurou que o clube está em contato permanente com o SindeClubes, visando preservar o máximo possível de emprego e renda na atual crise financeira sem precedentes que o clube e o país atravessam. A nova gestão, como é dito pelos próprios integrantes, está bastante preocupada em conduzir a questão com o máximo profissionalismo.
O edital divulgado pelo clube está intitulado de "Ordem do dia: medidas a serem adotadas visando a manutenção do emprego e renda durante o período de pandemia".
A intenção da Assembleia é preservar ao máximo os cortes que serão necessários no corpo de funcionários.

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