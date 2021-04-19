SindeClubes e Botafogo convocam assembleia para discutir medidas visando manutenção de empregos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A pandemia do novo coronavírus resultou em uma potencialização de crises financeiras em muitos clubes do Brasil. Para o Botafogo não foi diferente: o clube de General Severiano, que já sofria com os cofres antes mesmo da crise sanitária, passa por um período de dificuldade. Por isto, o Alvinegro tem no SindeClubes um "parceiro" neste tempo.

Desde o ano passado, o Alvinegro conta com o apoio do Sindicato para pagar salários. Atualmente, o clube está em dia com as contas envolvendo os colaboradores e jogadores. O SindeClubes ajuda o Botafogo a desbloquear valores que estão presos e/ou penhorados e depositá-los nas contas dos funcionários.

O Botafogo publicou em seu site oficial, nesta segunda-feira, a convocação do Sindicato para uma para uma assembleia com funcionários. O LANCE! apurou que o clube está em contato permanente com o SindeClubes, visando preservar o máximo possível de emprego e renda na atual crise financeira sem precedentes que o clube e o país atravessam. A nova gestão, como é dito pelos próprios integrantes, está bastante preocupada em conduzir a questão com o máximo profissionalismo.

O edital divulgado pelo clube está intitulado de "Ordem do dia: medidas a serem adotadas visando a manutenção do emprego e renda durante o período de pandemia".