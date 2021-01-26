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Silvio Godói convoca eleição no Conselho de Beneméritos do Vasco na sexta no ginásio de São Januário

Após posse de Jorge Salgado como novo mandatário do Gigante da Colina, presidente do Conselho de Beneméritos convoca votação para definir a mesa diretora do próximo triênio...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 20:00
Crédito: Silvio Godói convocaeleição do Conselho de Beneméritos do Vasco (Divulgação Vasco
Ano novo, diretoria nova! Apesar das brigas jurídicas, o Vasco empossou seu novo mandatário Jorge Salgado, os novos vice-presidentes administrativos e os presidentes dos conselhos Deliberativo e Fiscal. O próximo passo será a definição da mesa diretora do Conselho de Beneméritos no próximo triênio, a ser realizada nesta sexta, no ginásio de São Januário, entre 10h e 16h.
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Para isso, Silvio Godói, presidente do conselho, convocou a eleição após o vice-presidente do Conselho de Beneméritos do Gigante da Colina, José Luís Moreira, ter se manifestado a favor da realização do pleito e estipulado um prazo até quarta-feira para a definição dos nomes, conforme adiantou o site 'Globo Esporte'.
Vale destacar que a votação respeitará os protocolos de saúde e segurança contra o Coronavírus e a contagem de votos ocorrerá logo após o fim da eleição às 16h. Será obrigatório o uso de máscara e os assentos terão dois metros de distância. No documento divulgado, Godói revogou a decisão de prorrogar por 90 dias o mandato da mesa diretora, por conta da pandemia.
O Vasco entra em campo na noite desta terça, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), diante do Palmeiras, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o time ocupa a 15ª colocação, três a mais que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento, e busca a segunda vitória seguida na competição.

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