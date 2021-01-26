Silvio Godói convoca eleição no Conselho de Beneméritos do Vasco na sexta no ginásio de São Januário

Crédito: Silvio Godói convocaeleição do Conselho de Beneméritos do Vasco (Divulgação Vasco

Ano novo, diretoria nova! Apesar das brigas jurídicas, o Vasco empossou seu novo mandatário Jorge Salgado, os novos vice-presidentes administrativos e os presidentes dos conselhos Deliberativo e Fiscal. O próximo passo será a definição da mesa diretora do Conselho de Beneméritos no próximo triênio, a ser realizada nesta sexta, no ginásio de São Januário, entre 10h e 16h.

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Para isso, Silvio Godói, presidente do conselho, convocou a eleição após o vice-presidente do Conselho de Beneméritos do Gigante da Colina, José Luís Moreira, ter se manifestado a favor da realização do pleito e estipulado um prazo até quarta-feira para a definição dos nomes, conforme adiantou o site 'Globo Esporte'.

Vale destacar que a votação respeitará os protocolos de saúde e segurança contra o Coronavírus e a contagem de votos ocorrerá logo após o fim da eleição às 16h. Será obrigatório o uso de máscara e os assentos terão dois metros de distância. No documento divulgado, Godói revogou a decisão de prorrogar por 90 dias o mandato da mesa diretora, por conta da pandemia.