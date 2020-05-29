Show de Adílio e despedida de Zico: tri do Flamengo completa 37 anos

Há exatos 37 anos, no dia 29 de maio de 1983, o Flamengo conquistava o tricampeonato brasileiro, consolidando-se, ainda mais, como um dos times mais vitoriosos do futebol nacional. Além do título, por si só, o 3 a 0 sobre o Santos contou com outros aspectos que tornam aquele confronto entre os mais memoráveis do Rubro-Negro. Confira a retrospectiva feita pelo LANCE!.O PANORAMA DA FINAL

Na primeira partida, em 22 de maio, o Santos fez valer a vantagem de atuar em casa, e venceu por 2 a 1, com gols de Pita e Serginho Chulapa. Quem descontou para o Flamengo no Morumbi - que recebeu 114 mil torcedores - foi Baltazar.

Sete dias depois, o Flamengo venceu por 3 a 0 no Maracanã, sem dar chances ao Peixe. Os gols foram de Zico, logo no primeiro minuto de partida, Leandro e Adílio. Este último, foi o grande nome do jogo, com atuação impecável na final.

Comandado por Carlos Alberto Torres, o Flamengo entrou em campo para aquela final do Brasileiro com a seguinte equipe: Raul Plasmann; Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior; Vitor, Adílio e Zico; Elder, Baltazar e Júlio César."DESPEDIDA SECRETA" DE ZICO

O título diante do Santos marcou o fim de uma geração do Flamengo, que havia vencido os Estaduais de 1978, 1979 e 1981, os Brasileiros de 1980 e 1982, além da Libertadores e do Mundial de Clubes de 1981. Afinal, após o 3 a 0, Zico se transferiu para a Udinese, da Itália. A negociação já estava selada antes mesmo da final, mas só tornou-se pública após a decisão e o tricampeonato brasileiro.

Após duas temporadas na Itália, Zico retornou à Gávea no segundo semestre de 1985, e o Fla seguiu a conquistar títulos sob o comando do camisa 10.O SHOW DE ADÍLIO

Terceiro atleta que mais vestiu a camisa do Flamengo, Adílio tem uma série de atuações memoráveis entre as 617 partidas que fez pelo clube. A decisão de 1983, talvez, seja a maior delas. O próprio já declarou, em entrevistas, que estava "impossível" naquele jogo. Para coroar a atuação, fez o gol derradeiro, aos 44 minutos da etapa final. A partir dali, a bola não voltou a rolar, com os jogadores do Santos envolvendo-se em uma briga com jornalistas e fotógrafos.UM DOS MAIORES PÚBLICOS DO MARACA