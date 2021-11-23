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Sheriff x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Em busca da classificação para o mata-mata, Real Madrid precisa de vitória em revanche contra o Sheriff...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:46

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:46

Nesta quarta-feira, o Sheriff recebe o Real Madrid no Sheriff Stadium, em Tiraspol, pela quinta rodada da Champions League. Em confronto que pode garantir a classificação dos merengues para o mata-mata, a equipe da casa ainda busca a liderança do grupo.Veja a tabela da Champions
O Sheriff é o terceiro colocado do Grupo D da Champions League com seis pontos somados nas quatro rodadas já disputadas. A vitória nesta quarta-feira colocaria a equipe de Tiraspol empatada com o Real Madrid, dependendo do resultado da Inter de Milão.
O Real Madrid pode garantir a sua classificação para o mata-mata da Champions League com uma vitória fora de casa contra o Sheriff. Líder do Grupo D, a equipe merengue precisa apenas de mais uma vitória em duas rodadas para avançar.FICHA TÉCNICASHERIFF x REAL MADRID - Champions League
Data e horário: 24/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Sheriff Stadium, em Tiraspol (MOL)Árbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistentes: Paweł Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)Onde assistir: HBO Max
SHERIFF (Treinador: Yuri Vernydub)Athanasiadis; Fernando Constanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano; Addo, Thill, Traore, Bruno, Kolovos e Castañeda.
Desfalques: Kyabou (lesionado).
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Lucas Vázques, Vinicius Jr e Benzema.
Desfalques: Bale e Ceballos (lesionados).
Crédito: SheriffeRealMadridenfrentam-sepelaChampionsLeague(FOTO:JAVIERSORIANO/AFP

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