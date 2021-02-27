Sheffield United x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

Após quatro derrotas seguidas na Premier League, o Liverpool viaja para encarar o Sheffield United neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília), e espera se reerguer na competição. O time de Jurgen Klopp segue com muitos desfalques, mas encara o lanterna e busca disputar uma vaga na próxima edição da Champions League.Desafios
- Nós não temos que falar muito, mas tentar ganhar o máximo de jogos possíveis. É um momento desafiador para este elenco por diferentes razões. Eu não estou feliz com a situação, mas prefiro encarar de uma maneira positiva, pois vejo muitas coisas boas neste time - avaliou Klopp sobre o momento do Liverpool.
Apesar da má fase do Liverpool, o Sheffield United vive uma realidade ainda pior: em 25 partidas, a equipe foi derrotada em 20 oportunidades e marcou apenas 15 gols no Campeonato Inglês, sendo o pior ataque do torneio. O lanterna também tem a 6ª pior defesa da Premier League e há uma boa chance dos Reds virarem a chave.
FICHA TÉCNICA:Sheffield United x Liverpool
Data e horário: 28/2/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Bramall Lane, em Sheffield (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SHEFFIELD UNITED (Técnico: Chris Wilder)Ramsdale; Ampadu, Jagielka e Bryan; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck e Stevens; McGoldrick e Sharp.
Desfalques: John Egan, Jack O'Connell, Chris Basham, Jack Robinson, Sander Berge, Lys Mousset e Jack Rodwell (machucados).
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips e Robertson; Thiago, Wijnaldum e Jones; Salah, Firmino e Mane.
Desfalques: Henderson, Van Dijk, Joe Gomez, Matip, Milner e Fabinho (machucados).