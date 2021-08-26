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futebol

Shakhtar faz sondagem por Pirani, mas meia deve ficar no Santos

Clube monitora o meia, mas proximidade do fim da janela inviabiliza uma negociação...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 20:00

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:00

Crédito: Divulgação/SantosFC
O Shakhtar Donetsk vem monitorando os jogos e a situação contratual do meia Gabriel Pirani, do Santos. O meia de 19 anos, que ganhou a vaga de titular desde o começo da temporada, vem sendo visto com bons olhos pelos ucranianos.Apesar do interesse, a negociação não deve seguir. A janela para Europa fecha no próximo dia 30, e como ainda não chegou nenhuma proposta, o staff do jogador acredita em pouco tempo hábil para que, caso surja o interesse oficial, acerte uma negociação.
Gabriel Pirani teve seu contrato renovado com o Santos em maio. O novo vínculo vai até o fim de 2025 – o anterior tinha duração até o fim de 2022. Durante este processo, o Peixe recebeu uma proposta do Vancouver Whitecaps pelo jogador, mas os valores baixos fizeram com que a negociação não evoluísse.Aos 18 anos (quando estreou), e no Santos há 10 anos, o meia disputou sua primeira partida pelo time profissional do na última rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota para o Bahia por 2 a 0. Ao todo, o Menino da Vila já disputou 42 partidas e tem quatro gols marcados, além de duas assistências.

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