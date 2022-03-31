Shakhtar Donetsk comunica transferência de Maycon para o Corinthians

Maycon é jogador do Corinthians! O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, através de seu site oficial, confirmou o empréstimo do atleta ao Timão até o final de 2022. Com a confirmação dos ucranianos, o alvinegro paulista aguarda alguns detalhes para fazer o anúncio oficial da contratação.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores

Dessa forma, é bem provável que o volante esteja à disposição de Vítor Pereira para a fase de grupos da Libertadores, tendo em vista que o prazo final para inscrição de atletas vai até domingo (2). A equipe brasileira estreia na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz.

Nas últimas semanas, as tratativas entre o Corinthians, o estafe de Maycon e o Shakhtar avançaram bastante por um empréstimo ao clube alvinegro até o fim desta temporada, mas travaram devido ao interesse do clube ucraniano em negociar o jogador, por conta das incertezas referentes ao conflito da Ucrânia com a Rússia, que acontece desde o último dia de 24 de fevereiro.

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Por parte do jogador, e dos seus representantes, a possibilidade de atuar pelo Timão até o fim do ano sempre foi vista com bons olhos. As pessoas que cercam a carreira do meia gostaram do que ouviram da direção corintiana nos últimos dias, enquanto o jogador se animou com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do clube que o revelou, principalmente em uma temporada em que a equipe chega focada em conquistar o segundo título da Libertadores.

O volante está refugiado no Brasil por conta da invasão das tropas russas no país ucraniano, e realiza treinos individualizados sob acompanhamento de um preparador físico.

Revelado pelo Corinthians em 2016, Maycon foi campeão paulista pelo clube em 2017 e 2018, além de ter ajudado na campanha do título do Brasileirão de 2017. Pelo Timão, soma 61 partidas, com dois gols e cinco assistências. No Shakhtar, disputou 98 partidas, fez oito gols e conquistou quatro títulos.