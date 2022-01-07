Sexto técnico da gestão Landim no Flamengo, Paulo Sousa tem missão de quebrar 'barreira dos cinco meses'

Paulo Sousa chega ao Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, e já é aguardado no CT do Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos in loco. A expectativa e cobrança em cima do português serão grandes, assim como os desafios no comando do Flamengo. Aos 51 anos e com passagens por vários centros da Europa, Paulo Sousa chega para ser o sexto treinador da gestão de Rodolfo Landim, que, por motivos diversos, não conseguiu acabar com as trocas constantes no cargo.Quando Rodolfo Landim foi eleito e a gestão assumiu o Flamengo, em janeiro de 2019, um aspecto era consenso para o departamento de futebol: o clube não poderia trocar de técnico a cada cinco meses - como aconteceu nos mandatos de Eduardo Bandeira de Mello, antecessor do atual presidente.

Entre 2013 e 2018, os 13 técnicos (Dorival Júnior teve duas passagens, uma em 2013 e outra em 2018) ficaram, em média, cinco meses no comando da equipe.

Vale destacar que, durante os mandatos de Bandeira de Mello, nenhum técnico conseguiu iniciar e encerrar uma temporada no Flamengo - o mesmo aconteceu nos primeiros anos da gestão de Rodolfo Landim, entre 2019 e 2021.APENAS CENI E JJ ULTRAPASSARAM OS QUATRO MESES

Levando em conta as datas nas quais foram anunciados e desligados, os cinco técnicos do Flamengo nas últimas três temporadas, a média do tempo de trabalho foi de aproximadamente 6 meses e 27 dias, sendo que Jorge Jesus (1 ano, 1 mês e 19 dias) e Rogério Ceni (8 meses) foram os mais longevos.

Abel Braga, Domènec Torrent e Renato Gaúcho não conseguiram ultrapassar a barreira dos "cinco meses" completos neste período, que ainda teve Marcelo Salles e Maurício Souza trabalhando como interinos durante as mudanças.Os períodos de trabalho de cada técnico na gestão de Rodolfo Landim:

Abel Braga - 4 meses e 28 dias1º de janeiro de 2019 a 29 de maio de 2019

Jorge Jesus - 1 ano, 1 mês e 19 dias 1º de junho de 2019 a 20 de julho de 2020

Domènec Torrent - 3 meses e 6 dias 31 de julho de 2020 a 9 de novembro de 2020

Rogério Ceni - 8 meses 10 de novembro de 2020 a 10 de julho de 2021

Renato Gaúcho - 4 meses e 19 dias10 de julho de 2021 a 29 de novembro de 2021​