Sevilla x Barcelona: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Barcelona viaja para encarar o Sevilla pela semifinal da Copa do Rei nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Nesta fase do torneio, os jogos serão realizados em dois turnos e o vencedor irá enfrentar Athletic Bilbao ou Levante na final. Os culés buscam conquistar a vaga para a decisão após terem passado em branco na última temporada.Confiança
- É uma eliminatória de dois jogos e é importante termos um bom resultado amanhã. O Sevilla é uma equipe física, bem organizada e com qualidade individual. Se estivermos ao nosso nível, podemos causar danos. Parece que sobrevivemos contra muitas coisas. Deve-se destacar a mentalidade da equipe e o caráter dos jogadores. A confiança do time cresceu e nosso orgulho voltou - analisou Ronald Koeman.
Problemas no elenco
Apesar do Barça viver um bom momento no Campeonato Espanhol, o clube chega nesta fase da Copa do Rei com desfalques importantes. Além de Piqué e Ansu Fati que são baixas há muito tempo, Koeman perdeu Sergi Roberto, Ronald Araújo e Sergiño Dest nos últimos dias. Com isso, a zaga deve ser formada por Lenglet e Umtiti, enquanto Mingueza deve ser improvisado na lateral direita.
FICHA TÉCNICA:Sevilla x Barcelona
Data e horário: 10/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos e Rekik; Jordan, Fernando e Rakitic; Suso, En-Nesyri e Papu Gómez.
Desfalques: Ocampos (machucado).
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembele, Griezmann e Messi.
Desfalques: Piqué, Ansu Fati, Ronald Araújo, Sergi Roberto e Dest (machucados).