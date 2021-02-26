Sevilla x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, o Sevilla recebe, no Ramon Sanchez Pizjuan, sua casa, o Barcelona, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá início às 12:15h (de Brasília), e serve como prévia de jogo decisivo da Copa do Rei na próxima semana.
Veja a tabela do EspanholO Sevilla chega no confronto contra o Barcelona preparado para tudo. A equipe tinha uma sequência positiva até perder por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Champions League, mas acredita em sua força no Campeonato Espanhol para superar um adversário direto.
Na quarta colocação do torneio, o Sevilla conta com um jogo a menos que o Barcelona, e a vitória pode colocar a equipe na terceira posição, a mesma que o Barça ocupa no momento. Apenas dois pontos separam os adversários deste sábado.
O Barcelona, que não se encontra em uma posição aceitável na temporada, tem o confronto direto contra o Sevilla como um jogo para colocar-se nos eixos. Após sofrer para vencer o Elche e levar uma goleada de 4 a 1 para o PSG, a equipe tenta voltar ao padrão.
Além de ser um confronto importante para os andares de topo do Campeonato Espanhol, a partida de sábado será uma prévia do confronto de quarta-feira, válido pela volta da semifinal da Copa do Rei, com o Sevilla vencendo o primeiro jogo por 2 a 0.FICHA TÉCNICASEVILLA X BARCELONA
Data e horário: 27/02/2021, às 12:15h (de Brasília)Local: Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilla (ESP)Árbitro: Alejandro HernandezAssistentes: Carlos Del Cerro Grande e Juan Carlos Yuste JiménezOnde assistir: ESPN Brasil
SEVILLA (Treinador: Julen Lopetegui)Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Escudero; Fernando, Joan Jordán e Rakitic; Munir, Papu Gómez e Youssef En-Nesyri.
Desfalques: Lucas Ocampos, Acuña e Suso (lesionados).
BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet e Alba; Busquets, Pedri e de Jong; Messi, Dembelé e Griezmann.
Desfalques: Sergi Roberto, Pjanic, Coutinho e Ansu Fati (lesionados).