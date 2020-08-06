futebol

Sevilla domina a Roma e avança às quartas de final da Liga Europa

Time espanhol domina a equipe da capital italiana e está garantida na próxima fase do torneio continental. Clube vai em busca do sexto título no torneio...
LanceNet

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:14

Crédito: WOLFGANG RATTAY / AFP
O Sevilla está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time da Andaluzia enfrentou a Roma, na MSV Arena, na cidade alemã Duisburgo. O time espanhol venceu por 2 a 0, com gols de Reguilón e Youssef En-Nesyri e está entre os oito melhores do torneio.
DOMÍNIO ESPANHOL​Apesar de estar jogando longe de casa e num estádio sem torcida, o Sevilla parecia que estava atuando diante de seu torcedor Ramón Sánchez-Pizjuán. O time de Julen Lopetegui partiu para cima dos italianos desde o início do jogo foi quem mais levou perigo ao longo dos 90 minutos. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Reguilón recebeu de Banega, fez fila, invadiu a área e bateu forte para abrir o placar. Nos minutos finais da etapa inicial, Lucas Ocampos tocou para Youssef En-Nesyri, que chegou livre na segunda trave para empurrar para o gol.
EM BUSCA DO HEXAMaior campeão da Liga Europa, o Sevilla vai em busca do seu sexto título na competição. O time espanhol conquistou a competição de forma consecutiva em 2006 e 2007 e depois levantou o caneco mais três vezes em 2014, 2015 e 2016.
SEQUÊNCIANa próxima fase, o Sevilla encara o vencedor de Wolverhampton e Olympiacos, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira. O jogo acontecerá na Alemanha, país-sede escolhido pela Uefa para receber todos os jogos restantes do torneio por conta da pandemia do novo coronavírus.

