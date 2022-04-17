Sevilla abre 2 a 0, mas Real Madrid vira de maneira heroica no segundo tempo e fica perto do título espanhol

Hala, Madrid, y nada más. Perto de garantir seu 35º título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi até a Andaluzia neste domingo para enfrentar o Sevilla e o time de Carlo Ancelotti venceu por 3 a 2, de virada, para chegar aos 75 pontos. Rakitic e Lamela abriram o placar, mas Rodrygo, Nacho e Benzema fizeram para os Blancos.DE FALTAEm um primeiro tempo equilibrado, balançou as redes quem soube aproveitar os erros do adversário. Aos 20 minutos, Rakitic bateu falta da entrada da área, contou com falha de Éder Militão, que abriu na barreira, e não deu chances para Courtois chegar na bola.
APAGÃO MERENGUEMenos de cinco minutos depois do primeiro gol, o Sevilla ampliou com Lamela. Jesús Corona recebeu lançamento em profundidade, ganhou de Militão e tocou para o argentino, que ficou com o gol aberto para fazer o segundo do clube da Andaluzia no Ramón Sánchez Pizjuán.
O RAYONo segundo tempo, o Real Madrid voltou pressionando e precisou de apenas quatro minutos para diminuir o marcador. Vini Jr. fez jogada pela esquerda, entregou para Carvajal e o lateral achou Rodrygo no meio. O ex-Santos, que entrou no intervalo, bateu de primeiro e balançou as redes.
TUDO IGUALNa base do abafa, o time de Carlo Ancelotti chegou ao gol de empate aos 37 minutos, com o zagueiro Nacho. Depois de escanteio pela direita, a bola sobrou para Carvajal, que encontrou o zagueiro que havia acabado de entrar, deixando tudo igual na Andaluzia.
BENZEGOLQuando o empate parecia definido, o Real Madrid virou com o artilheiro Karim Benzema aos 47 minutos. Em boa jogada pela direita, Rodrygo achou o francês dentro da área, que teve a tranquilidade de dominar, clarear a jogada e bater para fazer o time merengue abrir 15 pontos de vantagem na tabela.
SEQUÊNCIAReal Madrid e Sevilla voltam a campo no meio de semana, mais uma vez pelo Campeonato Espanhol. O time da capital encara o Osasuna na quarta-feira, enquanto a equipe andaluz tem compromisso com Levante, na quinta.