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Setor de criação, lateral esquerda e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Atlético-MG

O setor de criação apresentou dificuldades para 'furar' defesas bem postadas na última linha do campo; na lateral, Ramon pode ganhar oportunidade com a baixa de Filipe Luís...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 08:30
Crédito: O Flamengo quer voltar a vencer no Brasileirão (Alexandre Vidal/ Flamengo
Na noite deste sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG no Maracanã, às 19h, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um momento conturbado, o time da Gávea entra em campo pressionado pela vitória para se manter na briga pelo tricampeonato. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro Carioca dentro de campo.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoSETOR DE CRIAÇÃO
O Flamengo vem de uma sequência de quatro jogos seguidos sem vitória, o que é a pior marca do time na temporada. E nestes compromissos, não por acaso, o Rubro-Negro apresentou muita dificuldade para passar por defesas bem postadas e recuadas no campo de defesa.
Para o confronto, o Fla não poderá contar com Arrascaeta, que ainda se recupera de lesão muscular, e Diego, que está suspenso e ainda teve uma lesão no reto femoral da coxa direita detectada. Portanto, a responsabilidade no setor de criatividade do Flamengo recairá aos pés de Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro, que apresentaram uma queda de produção. LATERAL ESQUERDA
A lesão de Filipe Luís abre espaço, mais uma vez, para a discussão: quem deve ser o reserva imediato na o lateral esquerda do Flamengo? Na maior parte da temporada, o nome escolhido foi Renê.
Entretanto, na Copa do Brasil, quando o camisa 16 deixou o campo com dores, Renato optou por colocar o jovem Ramon. Dessa forma, será interessante ver se o Garoto do Ninho ganhará mais uma oportunidade ou se Renê estará entre os 11 iniciais.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoGABIGOL
Um dos maiores ídolos recentes da história do Flamengo passou por uma semana difícil. Após a eliminação da Copa do Brasil, o atacante foi acertado por um copo de cerveja e ainda viu a mãe ser hostilizada por torcedores já do lado de fora do Maracanã. Não fosse o bastante, ele ainda vive o maior jejum de gols com a camisa do Flamengo.MICHAEL
Outro nome para ficar de olho é Michael. O camisa 19 subiu de produção com Renato e é um dos poucos que se salvou das atuações ruins nos últimos quatro jogos sem vitória do Fla.
Além disso, o atacante quase marcou um gol antológico no Maracanã durante a partida contra o Athletico-PR - parou na defesa de Santos e na trave. Nesse sentido, Michael surge como uma opção para que o Rubro-Negro consiga os três pontos na 29ª rodada do Brasileirão.

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