Setor de criação, lateral esquerda e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Atlético-MG

Crédito: O Flamengo quer voltar a vencer no Brasileirão (Alexandre Vidal/ Flamengo

Na noite deste sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG no Maracanã, às 19h, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um momento conturbado, o time da Gávea entra em campo pressionado pela vitória para se manter na briga pelo tricampeonato. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro Carioca dentro de campo.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do FlamengoSETOR DE CRIAÇÃO

O Flamengo vem de uma sequência de quatro jogos seguidos sem vitória, o que é a pior marca do time na temporada. E nestes compromissos, não por acaso, o Rubro-Negro apresentou muita dificuldade para passar por defesas bem postadas e recuadas no campo de defesa.

Para o confronto, o Fla não poderá contar com Arrascaeta, que ainda se recupera de lesão muscular, e Diego, que está suspenso e ainda teve uma lesão no reto femoral da coxa direita detectada. Portanto, a responsabilidade no setor de criatividade do Flamengo recairá aos pés de Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro, que apresentaram uma queda de produção. LATERAL ESQUERDA

A lesão de Filipe Luís abre espaço, mais uma vez, para a discussão: quem deve ser o reserva imediato na o lateral esquerda do Flamengo? Na maior parte da temporada, o nome escolhido foi Renê.

Entretanto, na Copa do Brasil, quando o camisa 16 deixou o campo com dores, Renato optou por colocar o jovem Ramon. Dessa forma, será interessante ver se o Garoto do Ninho ganhará mais uma oportunidade ou se Renê estará entre os 11 iniciais.

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Um dos maiores ídolos recentes da história do Flamengo passou por uma semana difícil. Após a eliminação da Copa do Brasil, o atacante foi acertado por um copo de cerveja e ainda viu a mãe ser hostilizada por torcedores já do lado de fora do Maracanã. Não fosse o bastante, ele ainda vive o maior jejum de gols com a camisa do Flamengo.MICHAEL

Outro nome para ficar de olho é Michael. O camisa 19 subiu de produção com Renato e é um dos poucos que se salvou das atuações ruins nos últimos quatro jogos sem vitória do Fla.