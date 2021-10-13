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Setor de criação, dupla de ataque e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Juventude

Sem Vitinho e Arrascaeta, Andreas deverá assumir o protagonismo no meio de campo; já no ataque, a dupla Michael e Pedro tem dado conta do recado quando o Flamengo precisa...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 13:55

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite desta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Juventude no Maracanã, às 19h, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O confronto é importante para o Rubro-Negro, que busca diminuir a diferença de pontos em relação ao líder Atlético-MG para manter vivo o sonho do Tricampeonato. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no time de Renato Gaúcho dentro de campo.> Flamengo x Juventude: prováveis escalações, desfalques e onde assistirSETOR DE CRIAÇÃO
Para esta noite, o Flamengo não pode contar com Arrascaeta, que se lesionou em jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo, e Vitinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, a responsabilidade para ditar o ritmo do confronto deverá ser de Andreas Pereira.
O camisa 18 é um volante, mas também é polivalente e tem habilidade para atuar como um meia mais avançado. Fora isso, Arão e Thiago Maia tem qualidade na saída de bola, o que será fundamental contra o time de Caxias. DUPLA DE ATAQUE
Com as ausência de Bruno Henrique e Gabigol, o ataque do Flamengo deve ser formado por Michael e Pedro. Recentemente, a dupla apareceu em momentos delicados do Rubro-Negro na temporada e deu conta do recado.
Contra o Palmeiras, pela 20ª rodada, os dois foram titulares de um Flamengo que estava com oito desfalques. Mesmo diante do atual campeão da Libertadores, o Fla não se abalou e, com gols de Pedro e Michael (2), garantiu a vitória no Allianz Parque.
Contra o Fortaleza, no último sábado, não foi diferente. Depois de uma atuação fraca diante do Red Bull Bragantino, o Fla vinha pressionado pela vitória mesmo fora de casa. Ainda com desfalques, a dupla Michael e Pedro, mais uma vez, apareceu e marcou os três gols do triunfo Rubro-Negro por 3 a 0.
> Quem será o campeão? Veja e simule a tabela do BrasileirãoCONSOLIDAR SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS
Com um triunfo diante do Juventude, o Flamengo engatará a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O fato não acontece desde os jogos contra o Santos (4 a 0), pela 18ª rodada, e Palmeiras (3 a 1), pela 20ª rodada. Essa situação tem emperrado o Fla na luta pelo tricampeonato, mas pode acabar nesta noite.KENEDY
Com o desfalque de Vitinho, o camisa 33 pode começar o jogo no time titular. Até aqui, o reforço do Fla para a temporada atuou em apenas cinco partidas e, segundo o site "ogol", soma apenas 93 minutos dentro de campo. Dessa forma, uma chance entre os 11 iniciais pode ser a oportunidade que Kenedy precise para finalmente brilhar com o manto. Além disso, com os desfalques no meio, ele, caso seja titular, será peça importante na criação de jogadas do Fla.

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